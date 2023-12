Nieuwe dienstregeling NS; meer intercity’s tussen Utrecht en andere grote steden

NS rijdt vanaf zondag 10 december volgens een nieuwe dienstregeling. Dit betekent onder andere dat er in de daluren meer intercity’s tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag gaan rijden. Ook wordt het aantal sprinters op rustigere momenten teruggeschroefd.

NS introduceert, net zoals veel andere vervoersbedrijven, aan het eind van het jaar altijd de nieuwe dienstregeling. In de coronaperiode werd vanwege het teruglopende aantal reizigers afgeschaald, maar nu breidt de spoorvervoerder weer uit. “De nieuwe dienstregeling past bij het nieuwe reisgedrag na corona”, is te lezen op de website van NS.

Voor Utrecht betekent dit dat er vanaf 10 december, de dag waarop de nieuwe dienstregeling in werking treedt, in de daluren meer intercity’s rijden op de trajecten naar Rotterdam en Den Haag. Zo rijden er straks op rustige momenten tussen deze steden vier intercity’s per uur terwijl dit er nu nog twee zijn.

Van maandag tot en met donderdag rijden er straks in de spits ook meer intercity’s over het traject dat van Arnhem via Utrecht en Schiphol naar Rotterdam loopt. Hierdoor rijdt er straks op dit spoor op drukke momenten iedere tien minuten een trein.

Sprinters

Ook de dienstregeling voor sprinters wordt op een aantal punten aangepast. Zo wordt de reistijd van sprinters tussen Utrecht en Tiel en tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch met ongeveer zeven minuten verkort.

In de daluren rijden nu tussen Utrecht en Woerden nog vier sprinters per uur, maar dit aantal wordt teruggeschroefd naar twee. Dat geldt ook voor het aantal sprinters dat op vrijdag tussen Utrecht een Hoofddorp rijdt. Bekijk de website van NS voor een compleet overzicht van de nieuwe dienstregeling.

Bussen en trams

Vorige maand werd bekend dat het vervoersbedrijf U-OV niet lukt om alle geplande bussen en trams in Utrecht te laten rijden. Het vervoersbedrijf kampt al een tijd met personeelstekort en daardoor kan 16 procent van de ritten niet doorgaan.