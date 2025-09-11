Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer in Utrecht

Er start een nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer binnen de provincie Utrecht. Per 14 december 2025 gaat deze dienstregeling van start, waarbij er nieuwe verbindingen komen en er op veel plaatsen vaker en langer bussen zullen rijden.

De provincie Utrecht laat weten dat ze de komende jaren willen investeren in een flexibeler OV-systeem dat inspeelt op de veranderende reizigersaantallen en het behouden en verbeteren van OV in kleinere kernen, zoals omliggende dorpen. Daarnaast zijn ze van plan snelle, frequente verbindingen te versterken en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te verbeteren.

Wat betekent dit voor de Utrechter?

Er zullen meer bussen rijden richting onder andere Groenekan, Maartensdijk en Schoonrewoerd. Maar ook de OV-gebieden in onder meer Bilthoven, Maarssen, Woerden en Linschoten zullen worden uitgebreid met extra haltes.

Voor het versterken van snelle, frequente verbindingen zullen buslijnen in zowel Utrecht Binnen als Utrecht Buiten vaker gaan rijden. Voor Utrecht Binnen betreft dit 14 lijnen, die Utrecht met onder meer Nieuwegein, Maarssen, Zeist en Bilthoven verbindt. Ook nieuwbouwlocaties zoals de Merwedekanaalzone zullen in de toekomst beter bereikbaar worden. Daarnaast zal het nachtnet, dat in en rondom de stad rijdt, vanaf december ook in de nacht van donderdag op vrijdag gaan rijden.

Wat betreft de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park zullen er eveneens verbeteringen plaatsvinden. Er gaan vijf lijnen richting Utrecht Science Park, waaronder de tram, vaker rijden. Daarnaast komt er een nieuwe buslijn tussen Houten en het Utrecht Science Park.