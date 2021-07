Nieuwe fiets- en wandelroutes in Leidsche Rijn om bezoekers van de stad ‘over de brug te krijgen’

Deze zomer worden onder het motto ‘De Route van’ drie nieuwe fiets- en wandelroutes in Leidsche Rijn gelanceerd. Utrechters zoals de eerste Fietsburgemeester Jelle Bakker en acteur Loek Peters laten zien welke plekken ze het mooist, opvallends en verrassendst vinden in hun tocht door Leidsche Rijn

Met de nieuwe routes, een poster en een sociale mediacampagne wil Stichting Leidsche Rijn Marketing al het moois van ‘dé stadstuin’ van Utrecht onder de aandacht brengen en daarmee Utrechters en bezoekers vanuit de stad ‘over de brug krijgen’ om het gebied te ontdekken. Daarnaast moet de campagne ook het gezond recreëren dicht bij huis stimuleren.

Jelle Bakker, Fietsburgemeester van Utrecht: “Tijdens mijn fietstocht Nieuwe stad met rijke historie heb ik veel plekken gezien waar ik terug wil komen. Als historicus was het voor mij een ware ontdekkingstocht. De route loopt langs fietsknooppunten en mooie plekken. Op de website lees ik verhalen over de locaties. Ik hoop dat veel Utrechters dit ook gaan doen!”

Loek Peters, acteur in onder meer de tv-serie Penoza: “We stonden binnen no-time heerlijk tussen de koeien en dat bij mij om de hoek. Als mensen uit de stad een kwartiertje doorfietsen ontdekken ze veel nieuwe groene plekjes via de fietstocht ‘Groen, groener groenst’. Utrechters ga dat groen zo vlakbij ontdekken!”

Elke maand zal een nieuwe Utrechter zijn/haar route en belevenissen delen. De routes en bijbehorende informatie zijn online via diverse platformen te vinden zoals routesinutrecht.nl, visitutrechtregion.com en ontdek-leidscherijn.nl. De campagneposters zullen op posterzuilen en in veel horecagelegenheden en culturele instellingen te zien zijn waarbij een QR-code direct naar de routes leidt. In deze campagne wordt samengewerkt met Maximus Brouwerij, Pathé, Natuurmonumenten en DUIC.

Parels

Veronique van Campen van Leidsche Rijn Marketing: “We hebben een aantal Utrechters gevraagd om deze routes te wandelen of te fietsen, omdat we het tijd vonden om al het moois van Leidsche Rijn en haar buitengebied onder de aandacht te brengen. Stadsdeel Leidsche Rijn bestaat nu bijna 25 jaar en is inmiddels een volwaardig deel van Utrecht met 45 procent van het oppervlak en ruim 80.000 inwoners. Het stadsdeel heeft met hedendaagse en historische ‘parels’ alles te bieden op het gebied van gezond stedelijk leven. De deelnemende Utrechters vonden het echt een eer om onverwachte plekjes en belevenissen tijdens hun fiets- of wandeltocht te delen.”