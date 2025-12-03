Nieuwe fietsroute door Transwijk in Utrecht: extra brug, meer groen en minder parkeerplekken

Park Transwijk krijgt vanwege de aanleg van een nieuwe fietsroute een extra brug. Daarnaast worden de Lanslaan en een deel van de Lomanlaan opnieuw ingericht. De straten krijgen onder meer rood asfalt, meer groen en minder parkeerplekken.

In de Merwedekanaalzone komen straks zo’n 12.000 mensen te wonen en hier is de bestaande infrastructuur niet op berekend. Er liggen daarom al verschillende plannen om het gebied bereikbaarder te maken. Zo komen er twee nieuwe bruggen over het Merwedekanaal en ook worden er honderden miljoenen besteed aan de aanleg van nieuwe openbaarvervoer-netwerken.

Een van de maatregelen om het gebied beter bereikbaar te maken, is de aanleg van een nieuwe fietsroute. Deze verbindt de Afrikalaan met de nog te bouwen stadswijk Merwede en loopt door Park Transwijk en over de Lomanlaan en Lanslaan.

Rood asfalt

De Lanslaan wordt een fietsstraat. Dit betekent dat de klinkers worden vervangen door rood asfalt. Ook verdwijnt een groot deel van de parkeerplekken. Nu is er plek voor 43 auto’s, maar dat wordt teruggebracht naar twintig, waarvan er vier worden gereserveerd voor elektrische voertuigen. De straat wordt ook groener; zo komen er onder andere dertien nieuwe bomen.

De Lomanlaan wordt tussen de kruising met de Lanslaan en de kruising met het nieuwe wandel- en fietspad (zie onderstaand kaartje), ook ingericht als fietsstraat met rood asfalt. Momenteel zijn er op dit deel van de Lomanlaan 22 parkeerplaatsen en straks zijn dat er nog maar twaalf. Ook hier komt extra groen, zo worden er vijf nieuwe bomen geplant.

Tekst loopt door onder afbeelding

Brug

In Park Transwijk komt een nieuwe brug over de 12,5 meter brede sloot. Deze brug komt schuin te liggen, omdat aan beide zijden van het water punten zijn die niet aangepast kunnen worden.

Aan de ene kant wordt een woontoren gebouwd. In de plint van dit gebouw komt een horecazaak met terras. “Dit is geen openbare ruimte, maar eigendom van de woningcorporatie Woonin. De plannen hiervoor zijn al in uitvoering, waardoor wijziging niet mogelijk is”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Muurtjes

Aan de andere kant van het water bevindt zich een zitplek aan de vijver, die omgeven is met stenen muurtjes. “Deze zitplek aan het water en de basaltstenen muurtjes zijn waardevolle, historische elementen van het park die niet aangetast mogen worden vanuit erfgoed/cultuurhistorisch oogpunt.”

Het duurt nog wel even voordat de bouw van de brug en de herinrichting van beide straten begint. Als alles volgens planning verloopt, start de realisatie pas in 2028.