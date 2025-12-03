Nieuwe fietsroute door Transwijk in Utrecht: extra brug, meer groen en minder parkeerplekken

Park Transwijk krijgt vanwege de aanleg van een nieuwe fietsroute een extra brug. Daarnaast worden de Lanslaan en een deel van de Lomanlaan opnieuw ingericht. De straten krijgen onder meer rood asfalt, meer groen en minder parkeerplekken.
In de Merwedekanaalzone komen straks zo’n 12.000 mensen te wonen en hier is de bestaande infrastructuur niet op berekend. Er liggen daarom al verschillende plannen om het gebied bereikbaarder te maken. Zo komen er twee nieuwe bruggen over het Merwedekanaal en ook worden er honderden miljoenen besteed aan de aanleg van nieuwe openbaarvervoer-netwerken.
Een van de maatregelen om het gebied beter bereikbaar te maken, is de aanleg van een nieuwe fietsroute. Deze verbindt de Afrikalaan met de nog te bouwen stadswijk Merwede en loopt door Park Transwijk en over de Lomanlaan en Lanslaan.
Rood asfalt
De Lanslaan wordt een fietsstraat. Dit betekent dat de klinkers worden vervangen door rood asfalt. Ook verdwijnt een groot deel van de parkeerplekken. Nu is er plek voor 43 auto’s, maar dat wordt teruggebracht naar twintig, waarvan er vier worden gereserveerd voor elektrische voertuigen. De straat wordt ook groener; zo komen er onder andere dertien nieuwe bomen.
De Lomanlaan wordt tussen de kruising met de Lanslaan en de kruising met het nieuwe wandel- en fietspad (zie onderstaand kaartje), ook ingericht als fietsstraat met rood asfalt. Momenteel zijn er op dit deel van de Lomanlaan 22 parkeerplaatsen en straks zijn dat er nog maar twaalf. Ook hier komt extra groen, zo worden er vijf nieuwe bomen geplant.
Tekst loopt door onder afbeelding
Brug
In Park Transwijk komt een nieuwe brug over de 12,5 meter brede sloot. Deze brug komt schuin te liggen, omdat aan beide zijden van het water punten zijn die niet aangepast kunnen worden.
Aan de ene kant wordt een woontoren gebouwd. In de plint van dit gebouw komt een horecazaak met terras. “Dit is geen openbare ruimte, maar eigendom van de woningcorporatie Woonin. De plannen hiervoor zijn al in uitvoering, waardoor wijziging niet mogelijk is”, schrijft het college in een brief aan de raad.
Muurtjes
Aan de andere kant van het water bevindt zich een zitplek aan de vijver, die omgeven is met stenen muurtjes. “Deze zitplek aan het water en de basaltstenen muurtjes zijn waardevolle, historische elementen van het park die niet aangetast mogen worden vanuit erfgoed/cultuurhistorisch oogpunt.”
Het duurt nog wel even voordat de bouw van de brug en de herinrichting van beide straten begint. Als alles volgens planning verloopt, start de realisatie pas in 2028.
Gekoppelde berichten
Utrecht krijgt honderden miljoenen voor ondergrondse Merwedelijn vanuit Rijk
Het Rijk trekt 562 miljoen euro extra uit voor de aanleg van de Merwedelijn, de…
Bouw van twee woontorens aan de Lomanlaan in Utrecht gestart
De bouw van twee woontorens met in totaal 215 huurhuizen aan de Lomanlaan in Utrecht…
Park Transwijk krijgt metamorfose; meer ruimte voor sporten en spelen
Park Transwijk, het grootste park van Utrecht Zuidwest, gaat op de schop. In de toekomst…
18 ReactiesReageren
Mooi. Goed idee.
Dus er komt een fietsroute van het Amsterdamrijnkanaal naar het Merwedekanaal voor veel geld. Wat schiet je met deze fietsroute op als er geen nieuwe bruggen komen over deze kanalen?
Minder parkeerplekken is inmiddels standaard zinnetje bij alles wat dit gemeentebestuur doet.
Kan de DUIC achterhalen wat de ratio achter deze nieuwe verkeersstroom is? waarom zou iemand vanuit kanaleneiland naar merwede willen fietsen of gekker nog andersom? Wie heeft waar wat te zoeken? En jammer van de relatieve “rust” in het park, ik zie de scootertjes en fatbikes al voor een schier onoverkomelijke hindernis zorgen. 12 meter breed! Ach ,die zie je nu toch al door het hele park crossen.
Is hier ook aan veiligheid gedacht, of doen we dat naderhand.
Veiligheid voorop zou ik denken. Geen ellende meer onderweg. Veilig thuiskomen.
DIT IS HEEL BELANGRIJK!!!
En naar mijn idee wordt hier nog steeds te weinig aandacht aan besteed.
VEILIG THUISKOMEN!!!
Dus in plaats van gewoon de route over de koningin whilhemina laan te laten lopen gaan we een hele nieuwe route maken dwars door het park met nieuwe bruggen. Die yuppen die in de merwede zone komen wonen kunnen toch wel een minimiem stukje omrijden naar de bestaande route ipv aan park te moelesteren? Steeds kleine stukjes eraf hakken maakt het ook wel klaar om uiteindelijk te zeggen dat er ook wel woningen kunnen komen.
En waar moeten de bewoners hun auto parkeren, maar deze bestuurders club is er niet voor de bewoners masr voor de bomen
@Eilandbewoner: er komt een nieuwe brug over het Merwedekanaal bijna in het verlengde van deze nieuwe fietsroute.
@eilandbewoner, er zijn ook bruggen gepland over het Merwedekanaal die zo te zien aansluiten op deze route.
https://www.duic.nl/algemeen/deel-rivierenwijk-heringericht-vanwege-nieuwe-bruggen-utrechters-kunnen-nog-twee-weken-reageren/
Fijn dat er een horeca voorziening komt!
Hopelijk wel laagdrempelig, inclusief en in combinatie met een culturele hotspot.
@ Utrechter
En dat is dus goed nieuws.
vreemd dat dit wel kan en het oplossen van een onveilige situatie bij de brug in De Meern niet?
Ik kan het niet begrijpen, er zijn langs die wegen enorme groenstroken waar je heel veel kan doen, daar is echt geen gebrek aan daar. Is het enige doel nu om daar maar even 33 parkeer plekken op te heffen om de bewoners te pesten? en dat voor een paar honderd meter die je anders extra moet fietsen… echt onzinnig.
@Eilandbewoner Wat snapt U niet aan de tekst ” Zo komen er twee nieuwe bruggen over het Merwedekanaal”? Lijkt mij vrij duidelijk. En over het Amsterdam-Rijnkanaal hoeft geen brug gebouwd te worden want de fietsroute is bedoeld om de Merwedekanaalzone beter met Kanaleneiland te verbinden. Naar winkelcentra, scholen en dergelijke. En vanaf Kanaleneiland komt er zo een nieuwe, extra route richting Rivierenwijk, Dichterswijk, station Vaartsche Rijn enzovoort. De route op zich is er nu al, alleen niet duidelijk zichtbaar en veilig voor fietsen. Overigens is het uiteraard ook mogelijk om te wandelen langs deze route…
De meernbrug is kennelijk geen verkeersveiligheidsprobleem voor de bewoners van het stadskantoor, fietsers verwennen met rooie racebanen door donkere parken heeft meer prioriteit.
Maart 2026 kunnen kiezers een andere keuze maken.
Bij de autohaters, waar dit ongetwijfeld ook nog eens een ver van het bed show is, bestaat geen enkel besef van de impact op mensen die afhankelijk zijn van een auto. ‘Eigen ideologie eerst’ is bij hen het motto. Het effect van dat doordrammen zie je overigens terug in de landelijke verkiezingsuitslag.
En hoe zit het tijdens de meimaand? Wordt de nieuwe fietsroute dan weer afgesloten vanwege het op- en afbouwen van het festivalterrein?
@Boogschutter nee is geen goed nieuws zeker niet voor de gemeente utrecht met een enorm begrotingstekort. Toenemende onbereikbaarheid is slecht voor vestigingsklimaat van bedrijven horeca enz.