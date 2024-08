Nieuwe fietsroute leidt langs sporen dijkdoorbraak in 1624 in Utrecht

De dijk bij Tull en ‘t Waal in Houten breekt kort na het begin van het nieuwe jaar in 1624 door. Na een strenge vorstperiode stuwt het ijs het water in de Lek zo hoog op, dat de dijk bezwijkt onder de enorme druk. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een fietsroute ontwikkeld die langs de nog zichtbare sporen van deze dijkdoorbraak voert, met verschillende locaties in Utrecht.

De ramp treft het westen van Utrecht en Holland zwaar. Vee verdrinkt en huizen komen onder water te staan. Binnen enkele dagen bereikt het water zelfs de grachten van Amsterdam. Een nieuwe fietsroute van ongeveer vijftig kilometer brengt je niet alleen langs de sporen van deze historische ramp, maar ook langs plekken die een beeld geven van eeuwenoud waterbeheer.

“Weinig inwoners van ons gebied weten hoe hoog bij hen het water komt als de Lekdijk doorbreekt en wat ze in dat geval zouden moeten doen”, zegt Willem van der Steeg, hoogheemraad voor onder andere waterbewustzijn en cultuurhistorie. “Vandaar dat we de historische gebeurtenissen van 1624 aangrijpen om hier extra aandacht aan te besteden. Want als de Lekdijk bij hoogwater nu doorbreekt, kan het water nog steeds tot Amsterdam komen.”

Het nieuws van de dijkdoorbraak bereikt op 1 januari 1624 de Vroedschap van Utrecht (het toenmalige college van B&W). De zoon van burgemeester Van der Lingen brengt het slechte nieuws te paard vanuit ’t Waal. Het bestuur besluit de Tolsteegpoort de hele nacht open te houden en geeft de wachtmeester de opdracht om de burgemeester direct te waarschuwen zodra het water arriveert. Ook moesten de zakkendragers, die goederen van schepen naar pakhuizen sjouwden en actief waren in de haven, de hele nacht paraat staan.

Locaties in Utrecht

De fietsroute voert langs verschillende locaties in Utrecht, zoals de plek van de vroegere Tolsteegpoort. Ook de voormalige Statenkamer aan het Janskerkhof is een belangrijke locatie. Hier gaf penningmeester Dirck Modé meer dan vijftig obligaties uit om de dijk te herstellen.

Een van deze obligaties was voor Elsken Jorisdochter. Vierhonderd jaar later betaalt het waterschap nog steeds rente op deze obligatie, een bedrag van 15 euro. Het is de oudste obligatie ter wereld en bevindt zich in het bezit van de New York Stock Exchange.

Andere plekken op de fietsroute in Utrecht zijn de Muntbrug, de Forten en kanalen van de Hollandse waterlinies en de sluizen bij Oog in Al. De route leidt verder via fietsknooppunten naar Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Harmelen. De route is 54 kilometer lang en is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties, in Utrecht in Bibliotheek Neude. Een uitgebreide digitale versie is beschikbaar via de izi-TRAVEL-app.