Nieuwe fietsroute tussen Lunetten en Galgenwaard: Utrechters kunnen tot 26 maart meedenken

Utrechters kunnen tot en met 26 maart reageren op het plan voor een nieuwe fietsverbinding tussen Lunetten en de Galgenwaard. Daarna maakt de gemeente een eerste ontwerp op basis van deze ideeën en het eigen onderzoek.

De huidige verbinding, die onder andere langs de Waterlinieweg en verschillende forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt, verbindt de Herculesbaan en de Lunettenbaan met elkaar. De fietsroute moet volgens de gemeente een belangrijk onderdeel worden van de route tussen Nieuwegein en het Utrecht Science park.

Het traject is opgedeeld in zes delen. Deel A loopt van de Herculeslaan tot de Kromme Rijn, deel B van de Kromme Rijn tot de Koningsweg, deel C van de Koningsweg tot het Houtensepad, deel D is van het Houtensepad tot de Oude Liesbosweg, Deel E van de Oude Liesbosweg tot aan de fietstunnel onder de Brennerbaan en Deel F loopt over de Oude Liesbosweg tussen de Brennerbaan en de Lunettenbaan. Op het kaartje hieronder zijn de routes te zien.

Tekst loopt door onder afbeelding

Verschillende delen van de route worden samen met andere projecten aangepakt. Zo wordt deel A samen met de vernieuwing van het gebied om Galgenwaard opgepakt. Andere delen vallen onder de aanleg van het Lunettenpark en herinrichting Koningsweg.

Viaduct

In 2023 heeft de gemeente onderzocht hoe het fietspad aan de westzijde van het Waterlinieviaduct verbeterd kan worden. Er is onder meer gekeken naar een nieuwe brug ten zuiden van het huidige viaduct, naar het verbreden van het bestaande viaduct tot het anders inrichten van het Waterlinieviaduct.

“Op basis van de variantenstudie naar de mogelijke verbindingen, kiezen wij voor het verbeteren van de bestaande fietsroute aan de westzijde van het Waterlinieviaduct”, schreef het college destijds.

Tot en met 26 maart kunnen omwonenden ideeën over de nieuwe fietsverbinding insturen. “Vanaf 26 maart gaan we het eerste ontwerp maken, op basis van ons eigen onderzoek en de verzamelde reacties”, aldus de gemeente Utrecht.