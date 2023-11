Nieuwe flitspaal Franciscusdreef in Utrecht gaat aan

Wie te hard of door rood rijdt op de Franciscusdreef in Utrecht, krijgt binnenkort een boete. Vanaf dinsdag 14 november gaat de nieuwe flitspaal aan.

De flitser handhaaft op het overtreden van de maximumsnelheid en negeren van rood licht. De paal komt de staan op de kruising van de Franciscusdreef en de Orinocodreef, richting het Ghandiplein. De maximumsnelheid op de weg is 50 kilometer per uur. Per maand passeren daar zo’n 90.000 voertuigen

De flitser is volgens de gemeente en het Openbaar Ministerie nodig omdat er vaak met te hoge snelheid wordt gereden, zowel overdag als ’s nachts. Ook wordt op de kruising vaak door rood gereden, met name richting de Noordelijke Ringweg.

Bezoekers van het bedrijventerrein en de sportvoorzieningen in de buurt maken gebruik van deze kruising. Deze verschillende functies zorgen ook voor verschil in type weggebruikers, zoals jonge sporters en bestelbussen. Hiermee is het risico op een ongeval vergroot.

24 uur per dag

De flitspalen zijn recent geplaatst. In de afgelopen periode zijn de flitspalen getest. Vanaf 14 november krijgen alle overtreders een boete. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.