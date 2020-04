Nieuwe flitspalen in Kanaleneiland en Overvecht deze week geplaatst Foto: Robert Oosterbroek

De drie nieuwe flitspalen in Utrecht worden deze week geplaatst. Er komen twee nieuwe flitspalen in Kanaleneiland en één in Overvecht. Er gaat eerst een testfase in, maar over een aantal weken krijgen mensen een boete die worden geflitst.