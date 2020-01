Nieuwe gevel Hoog Catharijne aan de Catharijnesingel bijna klaar

De nieuwe gevel van Hoog Catharijne aan de Catharijnesingel is bijna klaar. De plint zorgde eerder voor politieke vragen omdat het een ‘blinde gevel’ zou zijn; zonder publieksfuncties maar met een hekwerk en een expeditie.

Er moet nog het een en ander gebeuren maar het uiterlijk van de gevel is zo goed als klaar. Op de hoek is een ingang naar Hoog Catharijne The Mall en langs de Catharijnesingel is onder meer een bijzonder hekwerk gemaakt. Achter dit hekwerk zit een inpandige expeditielocatie, leveranciers kunnen hier hun spullen afgeven.

Levendigheid

Politieke partijen VVD, GroenLinks en D66 stelden in 2018 vragen aan de gemeente Utrecht over de ‘blinde gevel’. Zij vroegen zich af of de ruimte achter de plint niet een betere invulling had moet krijgen, zodat het publiek er ook wat aan zou hebben en het zo beter is voor de uitstraling.

Veelgehoorde kritiek op het ‘oude’ Hoog Catharijne was namelijk het gebrek aan sociale veiligheid vanwege de dichte en donkere plinten.

De gemeente legde al in 2018 uit dat ze ook voorstander zijn van levendigheid in de plinten, maar dat dit door functionele eisen niet altijd mogelijk is. De benodigde expeditie kon niet ergens anders komen.