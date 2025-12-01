Nieuwe Houtenseweg in Utrecht aangewezen als onveiligste plek buiten de bebouwde kom

De Nieuwe Houtenseweg in Utrecht wordt door vrouwen als onveilig ervaren. Dat blijkt uit een enquête van Pointer, waarin zo’n 10.000 vrouwen aangaven waar zij zich in Nederland onveilig voelen. In totaal meldden negentien vrouwen de Nieuwe Houtenseweg als onveilig. “Geen enkele locatie buiten de bebouwde kom kreeg meer meldingen dan dit fietspad”, meldt Pointer.

Ook andere plekken in Utrecht worden als onveilig bestempeld. Zo wordt Utrecht Centraal het vaakst aangewezen als onveilige plek binnen de bebouwde kom. Stations worden als onveilig ervaren, omdat daar veel mensen samenkomen. Vrouwen vertellen over rondhangende ‘ongure types’, mensen onder invloed van drank en drugs en mannen die meelopen of seksistische opmerkingen maken.

Bovendien worden ook parken in het algemeen als onveilig ervaren: 93 procent van de vrouwen geeft aan zich in parken onveilig te voelen. Het Beatrixpark is bijvoorbeeld bijna vijftig keer gemeld.

Ook liet Pointer zien hoe veilig het is voor vrouwen om uit te gaan in Utrecht. Twee journalisten van het programma gingen met een verborgen camera op pad in verschillende Utrechtse kroegen en clubs. Daar werden ze geconfronteerd met ongewenste opmerkingen en aanrakingen.

Gemeenten hebben weinig overzicht

Negen op de tien gemeenten houden geen overzicht bij van plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. “Ze hebben dus eigenlijk geen idee”, aldus Pointer. Meer dan duizend vrouwen noemden een locatie in Utrecht die als onveilig wordt ervaren.

Aan burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma werd gevraagd of zij zelf nog in het donker over straat gaat. “Ja dat doe ik wel. Vaak als ik een late raadsvergadering heb, wil ik nog wel eens op de fiets naar huis gaan. Dat voelt meestal wel oké. Ik kan me ook voorstellen dat er zeker plekken zijn waar vrouwen zich een stuk minder veilig voelen.”

Volgens Dijksma probeert de gemeente mensen te stimuleren om ’s nachts veiligere routes te nemen. “We proberen rondom donkere parken mensen te verleiden om de verlichte routes langs huizen eromheen te nemen, omdat het sowieso niet heel verstandig is om in het donker ’s nachts in een park waar niemand woont te gaan fietsen.”

Er staan borden om fietsers om te leiden, maar die blijken niet altijd goed op te vallen. “We doen wel wat we denken dat verstandig is. Dat bord staat er natuurlijk wel, maar ik kan me voorstellen dat je dat in gauwigheid kan missen.”

Totale veiligheid kan de burgemeester niet garanderen. “Het is niet zo dat we elk risico altijd overal kunnen vermijden. Dat is heel lastig, maar het is ook wel eerlijk.” Volgens haar speelt opvoeding hierbij een belangrijke rol.

‘Schouwen met vrouwen’

De gemeente Den Haag heeft als enige gemeente die zich bij Pointer meldde een meldpunt voor onveilige plekken. Ook Utrecht is bezig met het gevoel van veiligheid voor vrouwen. Momenteel wordt er gewerkt aan het organiseren van een schouw om onveilige locaties in kaart te brengen en samen met vrouwen te bekijken hoe het veiliger kan worden.

“Voor ons is het heel belangrijk dat we ook met de doelgroep zelf dit gaan beoordelen, dus hebben we het ‘schouwen met vrouwen’ geïnitieerd”, zegt Dijksma. Tijdens deze schouw gaat de gemeente dus samen met vrouwen langs ‘hotspots’ die als onveilig worden ervaren om te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn.