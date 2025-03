Nieuwe inrichting Socrateslaan en ’t Goylaan in Utrecht gaat van start

De herinrichting van de Socrateslaan in Utrecht gaat van start. Hoewel dit al langer op de planning stond, werd de uitvoering meerdere keren uitgesteld vanwege het werk aan de Jutfaseweg. Nu is het startsein gegeven: op 31 maart beginnen de werkzaamheden, die naar verwachting een jaar in beslag nemen.

De Socrateslaan wordt, net zoals 't Goylaan, ingericht als stadsboulevard. Dit betekent dat er minder ruimte komt voor auto's, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en ook meer groen wordt toegevoegd. De herinrichting moet onder andere de verkeersveiligheid in de wijk verbeteren. Tekst loopt door onder de foto Zes fases De werkzaamheden worden uitgevoerd in zes fases. De voorbereidende fase begint op 31 maart, waarbij obstakels op de bouwplaats worden verwijderd, waaronder de bomen op de Socrateslaan. In de eerste fase van de herinrichting, die op 14 april begint, worden nieuwe bushaltes op 't Goylaan aangelegd. Eerst worden de bushaltes aan de zuidkant onder handen genomen en daarna volgen de haltes aan de noordkant. Op 12 mei start de tweede fase, waarbij de gemeente werkt aan de noordkant van de Socrateslaan ter hoogte van huisnummers 1 tot 33 en langs de parallelweg van de Rijnlaan bij de nummers 246 en 270. Tijdens deze fase wordt het riool vervangen en krijgt de straat een nieuwe inrichting. Later dit jaar wordt meer bekend over de planning van de volgende fases.

