Nieuwe klok op Hoog Catharijne in Utrecht geeft aan wanneer je het beste stroom kan gebruiken

In de centrale hal van Hoog Catharijne staat een klok die in een oogopslag de druk op het energienetwerk weergeeft. Het is een hulpmiddel voor huishoudens en bedrijven dat laat zien wanneer je het beste stroom kan gebruiken. Dat is volgens de netbeheerder hard nodig om de stroomvoorziening betrouwbaar te houden, want het stroomnet is vol.

De klok staat er tijdelijk, maar is gekoppeld aan een permanente website die Stedin heeft gelanceerd. Wie naar eklok.nl gaat ziet een klok met een enkele wijzer. Staat deze in het groen, dan is het volgens Stedin een goed moment om stroom te gebruiken. Bijvoorbeeld door een was te draaien of je elektrische auto op te laden. Als de wijzer in het rood komt, is het een goed idee om het stroomgebruik uit te stellen.

Senna Maatoug, Wethouder Energie en Klimaat, is te spreken over de eKlok. “Slim met de beschikbare energie omgaan is belangrijk. Om samen te besparen, voor de eigen rekening, maar ook omdat het de druk op het netwerk kan helpen verlichten. De eKlok is daarvoor een mooi hulpmiddel.”

Vol stroomnetwerk

Het plannen van stroomgebruik wordt steeds belangrijker omdat huishoudens en bedrijven steeds meer stroom gebruiken. Het stroomnetwerk kan de groeiende vraag niet bijbenen. Op momenten waarop veel stroom wordt gebruikt, zit het netwerk daarom tegen de grenzen van de capaciteit – wat ook wel netcongestie wordt genoemd. Het is te vergelijken met een snelweg, waar je meestal gewoon door kan rijden, maar tijdens spitsuur in de file staat.

Als er op het stroomnetwerk zo’n file staat, kan bijvoorbeeld de stroom uitvallen. Door op andere tijden een was te draaien of je auto op te laden, ben je als het ware de spits aan het meiden. Als genoeg mensen dat doen, neemt de kans dat er file staat ook af.

Stroomfiles te voorkomen, worden op dit moment bedrijven en nieuwbouw niet aangesloten op het netwerk. Door de congestie moet onder andere de nieuwbouw van het Beurs Kwartier bij de Jaarbeurs langer wachten op een stroomaansluiting. Ook de groei van de bedrijvigheid op Lage Weide en het plaatsen van snellaad-infrastructuur wordt belemmerd.