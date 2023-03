Nieuwe knip onder Dafne Schippersbrug; automobilisten pakken groenstrook

De nieuwe knip onder de Dafne Schippersbrug in Utrecht is nog niet erg effectief. Door de gewijzigde verkeerssituatie gaan nu veel auto’s via de groenstrook. “Dit kan absoluut niet”, aldus de wijkagenten van Oog in Al.

De agenten van de wijk Oog in Al krijgen momenteel veel meldingen binnen omtrent de situatie op de Johan Wagenaarkade. Sinds kort is daar namelijk een zogenaamde ‘knip’ aangelegd ter hoogte van de Dafne Schippersbrug en Montessorischool.

Op de weg is er een paal geplaatst en een aantal varkensruggen. Het is de bedoeling dat alleen fietsers hier gebruik van kunnen maken en automobilisten via alternatieve routes gaan rijden. Toch zijn er automobilisten die of via de groenstrook erlangs rijden of alsnog tussen de geplaatste paal en varkensruggen doorrijden.

De wijkagenten van Oog in Al roepen daarom op om de gewijzigde situatie te accepteren en de regels niet aan de laars te lappen. “Wees niet egoïstisch in het verkeer en denk om anderen.”

De komende tijd gaan de wijkagenten hier vaker controleren in samenwerking met Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht.