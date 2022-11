Nieuwe kraal voor kinderen met kanker overhandigd aan fysiotherapeut van Utrechts PMC

Patrick van der Torre van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht kreeg zaterdagmiddag een nieuwe kraal overhandigd voor de zogenoemde Kanjerketting. Aan deze ketting kunnen kinderen met kanker na bijvoorbeeld een behandeling of onderzoek een nieuwe kraal hangen, waarmee zij hun verloop van de ziekte kunnen bijhouden.

Voor deze Kanjerketting bestaan al ruim 45 kralen, maar na zaterdag is er een bijgekomen. De kraal is geel, heeft de vorm van een vuistje en staat voor fysiotherapie en revalidatie. Patrick van der Torre is hoofd van het sport- en bewegingscentrum en kinderfysiotherapeut in het Prinses Máxima Centrum, en hij heeft, net als veel kinderen in behandeling, al lange tijd de wens voor deze kraal.

“Een groot gedeelte van de kinderen met kanker krijgen te maken met fysiotherapie en/of revalidatie […]”, zegt Van der Torre. “Ze worden gestimuleerd hun grenzen te verleggen. Bijvoorbeeld als ze na een zware tumoroperatie opnieuw leren staan en lopen. Of tijdens een intensieve (chemo)behandeling kracht en conditie moeten opbouwen. Het is mooi dat er met deze kraal een beloning komt voor het harde werken van de kinderen.”

Steun

De Kanjerketting is een initiatief van Vereniging Kinderkanker Nederland. Om nieuwe kralen te ontwerpen en bestaande kralen te kunnen blijven uitdelen is financiële steun nodig. Stichting Madelief Boon – opgericht nadat Madelief (10) de diagnose Neuroblastoomkanker kreeg – heeft het financieel mogelijk gemaakt dat de fysio/revalidatiekraal is ontwikkeld.

“Zelf heeft Madelief geen fysio of revalidatie nodig gehad, maar omdat deze kraal al zo vaak door andere kinderen was aangevraagd vinden we het een heel mooi en fijn idee dat we daaraan kunnen bijdragen”, aldus Suus, moeder van Madelief.

Symposium

Zaterdag, tijdens het symposium ter ere van het 35-jarig bestaan van de Vereniging Kinderkanker Nederland, kreeg Van der Torre de nieuwe kraal overhandigd uit handen van Madelief en Suus. Vanaf half januari 2023 krijgen kinderen met kanker tijdens hun behandeling voor elke maand fysiotherapie of revalidatie de nieuwe Kanjerkraal.