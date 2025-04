Nieuwe kruising bij cafés de Potdeksel, de Stad en Tilt klaar

De werkzaamheden voor de deur van cafés de Potdeksel, de Stad, en Tilt zijn klaar. De parkeerplaatsen zijn verdwenen en er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden op het stuk waar de Lange Jufferstraat en Lucasbolwerk aansluiten op de Wittevrouwenstraat begonnen vorige zomer. De gemeente begon het de herinrichting van de kruising, omdat de wegen in de omgeving opengebroken zouden gaan worden om de riolering te vervangen. Die lag er al sinds 1952.

Het riool is inmiddels op verschillende plekken in de omgeving vervangen. Deze maand is de Keizerstraat, tussen de Nobelstraat en de Korte Jufferstraat, aan de beurt voor nieuwe riolering.

Zo zag de kruising er voor de werkzaamheden uit:

In november lag de kruising er zo bij:

De herinrichting verliep niet zonder hinder. Omwonenden en de ondernemers in de buurt van de kruising hadden last van het bouwmateriaal en de keet die vlakbij stond. Ook in de Utrechtse gemeenteraad werd de overlast besproken. De bouwkeet werd een plek waar drugsgebruikers samenkwamen en bleven hangen.