Nieuwe kunstgalerie Ilse Daatselaar opent deuren aan het Oudkerkhof

De nieuwe kunst- en antiekhandel van Ilse Daatselaar opent volgende week de deuren aan het Oudkerkhof. In eerste instantie wilde de nieuwe galerie Daatselaar The Collection eind vorig jaar al open, maar dat lukte niet door de lockdown. In afwachting van de persconferentie van vanavond staat die nu dus voor volgende week gepland.

Met de opening van de galerie komt een begrip in de kunstwereld terug naar de stad. Eigenaresse Ilse Daatselaar is bij velen bekend van tv-programma Van Onschatbare Waarde. In 2008 verhuisde de galerie, toen van haar vader Theo Daatselaar, naar Zaltbommel.

Daatselaar Fine Art & Antiques werd opgericht in 1978. Onder het aanbod vallen onder meer Oude Meesters, schilderijen uit de negentiende en begin twintigste eeuw, meubelen, porselein, verlichting en sculpturen.

“Door het eigentijdse design van de galerie en de combinatie van kunst, antiek en design speelt Daatselaar The Collection in op de behoefte van een nieuwe generatie verzamelaars en nodigt hen uit om op een eigentijdse manier te leven met kwaliteit en schoonheid”, schrijft de galerie.

Ilse wil met haar galerie mensen inspireren ‘om te leven met schoonheid’. “A thing

of beauty is a joy forever en ik wil dit laten zien door de beste kwaliteit kunst en antiek bij elkaar te brengen en aan te bieden”, zegt ze. “Ik geloof dat iedereen door kunst geraakt wordt.”

‘Back to the roots’

DUIC sprak Ilse afgelopen zomer over de verhuizing terug naar Utrecht. Toen vertelde ze onder meer over de keuze om terug te komen naar Utrecht. “Op de Korte Jansstraat is mijn vader ooit zijn zaak begonnen”, zei ze toen. “Daarboven heb ik lang op kamers gewoond. Dus ik ken dit stukje al heel goed.”

“Het is hier veel levendiger dan in Zaltbommel”, vertelde ze verder in augustus. “Ik heb ook het idee dat mensen weer lekker de stad in willen. Op pad in plaats van bellen en eerst een afspraak maken. Vandaar dat we graag weer een winkel wilden. De keuze voor Utrecht was snel gemaakt, back to the roots.”

Een mooi verhaal

Een van de leukste dingen vindt ze om op pad te gaan en precies te vinden wat ze zoekt. “Of dat je iets unieks ontdekt dat honderd jaar zoek is geweest en weer op de markt kan brengen. Als het iets heel moois is en er zit een mooi verhaal bij, dan word ik daar heel gelukkig van.”

Ook vindt ze combineren van kunst en interieur erg leuk. “Ik merk dat ik bijvoorbeeld heel gelukkig word van een commode van meer dan 200 jaar oud met een modern schilderij erboven. Ik wil graag laten zien dat antiek juist heel goed past in een modern interieur.”