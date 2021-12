Nieuwe lockdown: burgemeester Sharon Dijksma komt met boodschap voor alle Utrechters

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, heeft zojuist gereageerd op de nieuwe strenge coronamaatregelen. Nederland gaat opnieuw in lockdown. Alle nieuwe regels zijn hier te lezen. De reactie van Sharon Dijksma is hieronder integraal te lezen.

Beste Utrechters,

Opnieuw staan we aan de vooravond van een ingrijpende lockdown. De zoveelste. Ik kan me goed voorstellen dat u er moedeloos van wordt. Vlak voor Kerstmis, het feest van het licht, sluiten horeca, culturele instellingen en niet-essentiële winkels hun deuren en wordt het letterlijk donker. Een hard gelag: voor de ondernemers die dit treft. Voor ons allen: hoe heerlijk is het om even naar buiten te kunnen; kerstinkopen te doen voor je geliefden en vrienden. Samen koffie te drinken in het cafeetje om de hoek.

Het mag niet zo zijn. Het virus is vooralsnog meer ons onder controle aan het houden dan andersom. Het vaccineren helpt. Maar een boostervaccin is nodig, want onze immuniteit neemt af naarmate de prik langer geleden werd gezet. En dus wordt er met deze nieuwe maatregelen tijd gekocht om iedereen een nieuwe prik te kunnen geven. Mijn hart gaat uit naar de medewerkers in de zorg, de ziekenhuizen, huisartsen en de GGD; naar de moedige mannen en vrouwen van de politie; naar onze betrokken BOA’s die zich weer moeten schrap zetten voor de zware tijd die komen gaat. Zij verdienen onze steun. Onze tolerantie. Ons begrip; ook als u het niet eens bent met deze ingrijpende besluiten van de regering.

Kerstmis is een tijd van bezinning. We kijken terug op een zwaar jaar. En het einde is nog niet in zicht. Maar het is ook het feest van het licht. Van de hoop en een nieuw begin. Daarom wil ik u vragen: houd moed! Hou vol. Vier het leven; ook al is het in kleine kring. Heb uw naasten lief; vooral als het een eenzame buurman of buurvrouw betreft. En laten we de tijd benutten om met elkaar te bedenken hoe we weer ‘in control’ komen. Hoe we beter kunnen inspelen op de grillen van dit virus zodat onze samenleving weerbaarder wordt en we weer open kunnen gaan zonder de volksgezondheid grote schade aan te doen. Met andere burgemeesters heb ik bij het kabinet aangedrongen op een strategie voor de langere termijn. Laten we samen nadenken over wat wel kan. Dat geeft ons moed. Het brengt perspectief voor de langere termijn. Samen kunnen we dat!

Ik wens u ondanks alles daarom een warme, gezonde, bedachtzame en liefdevolle Kerst. Hopelijk in het gezelschap van de mensen die u lief heeft. Want dit is weliswaar een tocht door de woestijn. Maar we lopen hem wel samen. Niet alleen.