Nieuwe mensenrechtenambassadeur moet gemeente Utrecht scherp houden Alma Mustafić

Utrecht heeft sinds dinsdag een zogenoemde mensenrechtenambassadeur. Alma Mustafić moet ervoor zorgen dat iedereen zich thuis en gezien voelt in de stad. “We zien dat verschillende groepen in Utrecht hun positie moeten bevechten, bijvoorbeeld vanwege een beperking of achtergrond”, aldus wethouder Linda Voortman.