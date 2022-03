Nieuwe meterslange bijenburcht in Utrecht moet plek gaan bieden aan wilde bijen in de stad

In Utrecht is woensdag de eerste bijenburcht geopend. De meterslange burcht bestaat uit leemhoudend zand en boomstammen en moet plek gaan bieden aan verschillende soorten bijen.

Utrecht werd in 2020 uitgeroepen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De gemeente wil graag dat de stad een ‘veilige en voedselrijke thuishaven’ is voor de diersoort en komend jaar moeten er dan ook meerdere bijenburchten komen in Utrecht.

De bijenburcht bij de Stadstuin Kanaalweg bestaat onder andere uit leemhoudend zand en boomstammen en heeft de vorm van een halve maan. De burcht staat met de opening gericht op het zuiden en heeft allerlei steilwanden in verschillende steilheden. In Utrecht leven ongeveer 127 soorten wilde bijen, ook zeldzame soorten.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “De bijenburcht is een hele mooie aanvulling op alles wat we al doen om wilde bijen plek te bieden in Utrecht. Zo hebben we bijenhotels, ‘bloemrijk’ maaibeleid en groene bushokjes. Die leveren allemaal een bijdrage aan meer insecten in de stad.”

