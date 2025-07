Nieuwe molen in de maak aan Haarrijnse Plas in Utrecht: ‘Het is de klus van mijn leven’

Aan de Maarssenseweg in Vleuten, bij de Haarrijnse Plas, komt een nieuwe molen. Het initiatief is van ingenieur en molenadviseur Paul Groen, die al jarenlang werkt aan de realisatie van zijn eigen molen. Hoewel het project enige vertraging heeft opgelopen, gaat het bouwproces nu echt van start. “Het is een droom van mij en die wordt werkelijkheid”, zei Groen maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Halverwege 2022 werd al bekend dat hij een vergunningaanvraag had ingediend bij de gemeente Utrecht. Als alles volgens planning verliep, zou de molen er al in de zomer van 2023 moeten staan. Dat liep anders, maar inmiddels ligt het hout op de bouwlocatie en wordt er gewerkt aan de eerste onderdelen.

Het wordt volgens Groen een “forse molen” met een omloop van negen meter hoog en wieken met een diameter van zo’n 21 meter. De kap en romp maakt hij grotendeels zelf. Voor de fundering en de onderbouw schakelde hij een aannemer in.

In de uitzending vertelt Groen waarom hij zo gepassioneerd is over molens: “Het is een combinatie: je bent met natuurkrachten bezig, met wind, en daarmee maak je in mijn geval een heel mooi product”, vertelt Groen. Hij legt uit dat hij graan wil vermalen om daar meel van te maken. “En dat alles met een eeuwenoude, krakende machine met grote tandwielen. Ik kan er zelf geen genoeg van krijgen.”

Op de website van de Haarrijnse Molen beschrijft Groen dat de molen in eerste instantie een watermolen wordt: “Het scheprad van deze molen gaat water in de sloten rond het perceel rondpompen om zo meer zuurstof in het water te krijgen.”

Geen ‘doldwaas plan’

Hoewel de bouw complex is, weet Groen precies wat hij wil. Hij is al sinds zijn tiende gefascineerd door molens en werkt inmiddels als professioneel molenadviseur. “Het klinkt als een doldwaas plan, maar ik heb er een hele goede studie van gemaakt. In mijn dagelijkse leven ben ik molenadviseur, dus ik heb heel wat molens in Nederland inmiddels gezien.”

Groen is verbonden aan EAGM, vertelde hij eerder tegen DUIC. Dat is een adviesbureau in erfgoedbescherming, dat onder meer werkte aan de restauratie van korenmolen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat en de Stadskraan in het centrum van Utrecht. Zelf heeft hij veel leven met achtkantige houten molens en stellingmolens gewerkt. “Die zijn extra hoog om beter wind te vangen”, vertelt hij in de radiouitzending. Zo’n molen krijgt ook zijn plek aan de Haarrijnse Plas.

Bouwproces

Het bouwproces gaat stap voor stap. Al het nodige hout ligt al opgestapeld aan de Maarssenseweg. “Het is een groot microspel. We zijn aan het kijken of alles past; her en der moeten we nog een beetje repareren. Als dat allemaal klaar is, en ik roep dat dat eind van de zomer allemaal lukt, dan komt er een hele grote kraan en dan gaan we al die gebinten rechtop zetten,” aldus Groen. Daarna volgt het aanbrengen van windverbanden die de constructie stabiel houden.

Groen hoopt dat de molen voor de winter wind- en waterdicht is. Wanneer de molen af is, vindt hij lastig in te schatten. “Pin me er niet op vast, maar ik ben nog wel een jaartje of twee aan het bouwen. Het is de klus van mijn leven. Ik vind het hartstikke leuk!”

Restaurant

Naast graan- en watermolen vertelde Groen eerder al dat de molen een functie krijgt als restaurant en verkooppunt van meel voor particuliere broodbakkers. De schetsen van de toekomstige plannen voor de molen zijn te vinden op www.haarrijnsemolen.nl.