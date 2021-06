Nieuwe muurschildering De Strakke Hand brengt Mariakerk terug in straatbeeld

Een nieuwe muurschildering van De Strakke Hand brengt de Mariakerk terug in het straatbeeld en is onderdeel van een grote opknapbeurt van het Maria Majorplein. Wethouder Anke Klein onthulde vrijdagochtend het ‘prachtige’ kunstwerk.

Het Maria Majorplein zal niet bij iedereen bekend in de oren klinken, maar het is het pleintje aangrenzend bij de Pandhof Sinte Marie aan de Mariaplaats. Een aantal vrijwilligers heeft samen met omwonenden, de gemeente en een landschapsontwerper een plan gemaakt voor de herinrichting. Daar is deze nieuwe muurschildering ook onderdeel van.

Op 18 juni 1636 maakte Pieter Saenredam een tekening, een voorstudie voor een schilderij, van de Mariakerk. Hij maakte vaker dit soort tekeningen om dan uiteindelijk in zijn atelier het daadwerkelijke schilderij te maken. Nu 385 jaar later heeft deze tekening een definitieve plek op de muur van restaurant El Qatarijne gekregen.

De schetsen van Saenredam waren vaak vrij ruw en dus moest kunstenaarscollectief De Strakke Hand ook eigen elementen en details toevoegen om het werk zo groot te kunnen schilderen. De muurschildering is namelijk een uitvergroting van een tekening van tien bij tien centimeter groot. Er zijn enkele hondjes toegevoegd, een meisje met een muziekkoffer om de link te leggen met het naastgelegen conservatorium en het raamwerk is heel gedetailleerd geschilderd.

Michiel Meulemans over het werk: “We hebben rustieke kleuren gebruikt die passen bij het parkje. Op die manier complementeert de schildering het park en wordt het echt onderdeel van het Maria Majorplein.” Stefan van den Heuvel, Roos Koppert, Astrid Oud, Roosmarijn ten Hoopen, Levi de Keijzer, Ort Willems en Michiel Meulemans hebben aan de schildering gewerkt. In totaal waren er ongeveer drie personen per dag, in totaal tien dagen bezig.

De komende tijd gaan het opknappen van de omgeving verder. Er komt extra groen op het plein en rondom de bomen. Een aantal bomen wordt verplaatst naar de buitenkant van het hek. Het hekwerk zelf wordt een bank en er komen losse stoelen te staan. Ook komt er een waterwerk door beeldhouwer Ton Kalle.

Ook komt er nog een tweede schildering in een steegje dat loopt vanaf de Mariahoek achter het restaurant El Qatarijne naar het plein, de Mariagang. Vroeger was daar de hoofdingang van de Mariakerk, ook de Maria Major genoemd. Als herinnering aan deze toegang komt op de zijgevel van de ORKA een muurschildering van een 13e-eeuws kapittelzegel. Lager op de muur wordt een rand met bloeiende irissen geschilderd.