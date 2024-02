Nieuwe opvangplek in Utrecht voor Oekraïense vrouwen, kinderen en ouderen

Binnenkort wordt een pand aan de Brandenburchdreef in Overvecht gereed gemaakt voor de opvang van 36 Oekraïners. Daarnaast is ook bekend dat vluchtelingen uit het Oost-Europese land langer kunnen blijven op vier plekken in Utrecht.

Dinsdag werd al bekend dat de opvangplek aan de Kanaalstraat, waar 41 Oekraïense vluchtelingen verblijven, een jaar langer geopend blijft. Nu is bekend dat ook de opvangplek aan de Belcampostraat, waar maximaal zestig mensen kunnen verblijven, langer openblijft. De mensen kunnen hier nu tot 1 maart 2025 blijven. “De ervaringen van zowel de vluchtelingen als vanuit de directe omgeving zijn goed”, aldus de gemeente.

In Vleuten-De Meern is besloten de opvanglocaties aan de Gulperberg en de Zijpenberg langer open te houden. Op beide locaties verblijven 36 Oekraïense vluchtelingen. “Eigenaar ’s Heeren Loo heeft deze woningen nog een jaar ter beschikking gesteld omdat de opvang voor Oekraïners in de stad nog steeds hard nodig is”, schrijft de gemeente. Ook deze locaties blijven tot 1 maart 2025 geopend.

Vrouwen, kinderen en ouderen

Tot slot wordt aan de Brandenburchdreef een nieuwe opvangplek geopend. De gemeente huurt deze locatie van eigenaar Abrona. “Het pand op Brandenburchdreef 5 wordt ingericht voor de opvang van 36 vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang start vanaf juni 2024 en loopt tot november 2025.”

De werkzaamheden aan dit pand starten in april en duren naar verwachting tot mei. Voordat de plek in gebruik wordt genomen ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een rondleiding. Het gaat op deze locatie met name om de opvang van vrouwen, kinderen en ouderen.