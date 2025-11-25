Nieuwe oversteekplaatsen en minder parkeerplekken moeten Vleutenseweg in Utrecht veiliger maken

Onder meer nieuwe oversteekplaatsen, minder parkeerplekken en geleidelijnen voor mensen met een beperking moeten ervoor zorgen dat de Vleutenseweg in Utrecht veiliger is. De maatregelen zijn genomen nadat in maart 2023 een dodelijk ongeval plaatsvond op de straat. Vanaf maandag 8 december 2025 worden de laatste verbeteringen toegepast, in combinatie met het al geplande onderhoud aan de busbaan. De rest van de werkzaamheden vindt in het voorjaar van 2026 plaats.

In maart 2023 vond er op de Vleutenseweg een ernstig ongeval plaats. Een bus reed twee kinderen aan, waardoor een 7-jarig meisje om het leven kwam. Bewoners en basisscholen vroegen daarna om extra aandacht en wilden dat de verkeersveiligheid van de straat werd verbeterd.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft vervolgens onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn. In januari 2024 heeft de gemeente toegelicht welke maatregelen genomen zullen worden, waarvan een deel ondertussen al is uitgevoerd. De laatste stappen in deze afronding vinden vanaf begin december plaats.

Maatregelen

De gemeente neemt diverse maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden veiliger en breder gemaakt. Om het zicht te vergroten, verdwijnen er vier parkeerplekken en worden vijf fietsenrekken verplaatst. De vrijgekomen ruimte wordt vervolgens opgevuld met lage beplanting. Daarnaast wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeterd met onder meer geleidelijnen en zichtcontrasten. Tot slot vindt er ook onderhoud aan de busbaan plaats, waaronder het vervangen van de slijtlaag.

Twee fases

De werkzaamheden gaan in verschillende fases plaatsvinden, verspreid over dit jaar en volgend jaar. Op deze manier hoeft de Vleutenseweg niet volledig afgesloten te worden. De eerste fase start op maandag 8 december en duurt tot en met maandag 22 december. In deze periode starten de eerste aanpassingen aan de oversteekplaatsen en wordt een deel van de slijtlaag van de busbaan verwijderd.

De tweede fase vraagt meer voorbereiding en start in het voorjaar van 2026. De exacte startdatum is nog niet definitief; deze wordt later bekendgemaakt. Deze fase omvat het aanpassen van de overige oversteekplaatsen, het verplaatsen van de fietsenrekken en het opheffen van de parkeerplekken, het verbeteren van de toegankelijkheid en het vergroenen. Ook zal in deze periode het herstelwerk aan de busbaan plaatsvinden.

Beschikbaarheid en parkeerverbod

De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, tussen 07.00 uur en 16.30 uur. Er gelden dan omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven. Ook zijn er verkeersregelaars in de straat, die het verkeer begeleiden.

De bussen blijven rijden tijdens de werkzaamheden. Eventuele tijdelijke wijzigingen van haltes worden van tevoren bekendgemaakt via de site van U-OV en de borden bij de halte.

Tijdens de werkzaamheden in december gelden beperkte parkeerverboden aan de kant waar gewerkt wordt. Dit wordt twee weken van tevoren bekendgemaakt met borden.

Inloopmoment

Voor vragen en extra informatie worden er twee inloopmomenten georganiseerd. Op maandag 1 december en maandag 8 december kunnen omwonenden tussen 16.00 en 19.30 uur terecht bij Wijkbureau West aan de Everard Meijsterlaan 3.