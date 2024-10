Nieuwe paddenstoelensoort ontdekt in Lunettenpark in Utrecht

Er is een voor Nederland nieuwe paddenstoelensoort ontdekt in het Lunettenpark. Het gaat om de Auriporia aurulenta, die de Nederlandse naam Gouden gaatjeszwam krijgt. De paddenstoel is een grote, oranje gekleurde die aan de onderkant van de boomstam groeit.

De gemeente Utrecht is dit najaar samen met Utrecht Natuurlijk het project ‘Dood hout leeft’ gestart. De gemeente heeft paddenstoelenexperts gevraagd op verschillende plekken in de stad liggende boomstammen te onderzoeken. Dit heeft tot deze zeldzame vondst geleid.

Gouden gaatjeszwam

De Utrechtse mycoloog Peter-Jan Keizer heeft de nieuwe soort paddenstoel ontdekt. De ontdekker heeft ook zelf de Nederlandse naam ‘Gouden gaatjeszwam’ bedacht voor deze unieke paddenstoelensoort.

Linda Voortman, wethouder Groen: “Dood hout vormt een bron van leven in de natuur en heeft veel waarde voor de biodiversiteit. In Utrecht doen we er alles aan de biodiversiteit zoveel mogelijk te versterken”

“Ik vind het een opsteker dat we juist in deze tijd een nieuwe paddenstoel ontdekken in de stad. Hiermee laten we zien dat we ook in de stad kunnen bijdragen aan behoud en versterken van verschillende soorten natuur”, zegt Voortman.