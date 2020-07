Nieuwe parkeerprijzen in de vier P+R-garages in Utrecht

Vanaf 1 september betalen parkeerders die verder reizen naar de binnenstad twee euro per dag in de vier P+R-garages in Utrecht. Voor vier euro extra kan een ticket voor het OV naar het centrum worden gekocht. Hiermee mogen maximaal vijf personen reizen. De nieuwe tarieven gelden voor de garages in Utrecht Science Park, Westrav en, Papendorp en Leidsche Rijn.

Het ov-deel van de reis kan met eigen ov-chipkaart betaald worden, maar een los kaartje kopen kan ook voor vier euro. Voor reizigers die niet verder reizen met het ov gelden andere bedragen, zij betalen zes euro voor een dag parkeren.

De gemeente wil de reiziger meer keuzevrijheid geven in het overstappen met het P+R-combikaartje. Los van de tram, bus en trein is het ook mogelijk om een OV-fiets of elektrische fiets te nemen vanaf de locaties van de garages. De gemeente hoopt dat de parkeerdruk in de binnenstad afneemt wanneer bezoekers ervoor kiezen in een P+R te parkeren.