Nieuwe plannen van de gemeente moeten einde maken aan problemen in Utrechts leerlingenvervoer

De gemeente komt met nieuwe plannen om de problemen in het leerlingenvervoer in Utrecht aan te pakken. De belangrijkste onderdelen van die plannen zijn het werven van extra chauffeurs en het beperken van de instroom van leerlingen in het taxivervoer.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen en niet gebracht en gehaald kunnen worden door hun ouders. De gemeente moet zorgen dat deze kinderen met passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen reizen. Afgelopen tijd was er echter veel kritiek op het leerlingenvervoer. Zo kwamen kinderen niet op tijd op school aan en hebben sommige leerlingen geen vaste chauffeur.

“Het leerlingenvervoer staat in Utrecht al langer onder druk”, geeft wethouder Eelco Eerenberg toe. “Door samen met ouders en scholen te kijken naar haalbare oplossingen zetten we nu een stap vooruit. Voor de lange termijn is er meer nodig, maar door nu al verschillende oplossingen uit te werken willen we de druk zoveel mogelijk van de ketel halen.”

Chauffeurstekort

Eén van de grootste problemen is het chauffeurstekort. De gemeente wil dat samen met vervoerder Willemsen De Koning proberen op te lossen door extra chauffeurs te werven, bijvoorbeeld onder 65-plussers en nieuwkomers in Nederland. Die laatste groep krijgt dan ook taallessen aangeboden.

Chauffeurs die al bij het bedrijf werken moeten in dienst worden gehouden. Er wordt een klankbordgroep gestart waarin met de chauffeurs gekeken wordt hoe hun werkplezier vergroot kan worden. Verder gaat worden samengewerkt met touringcarbedrijven. Zij hebben het tot juni relatief rustig, waardoor touringcarchauffeurs mogelijk ook opgeleid kunnen worden tot taxichauffeur voor het leerlingenvervoer.

Flexibelere regels

De gemeente gaat ook kijken of de eigen regels rond leerlingenvervoer flexibeler kunnen. Zo wordt nagedacht over opstapplaatsen, zodat meer leerlingen vervoerd kunnen worden en wordt er gekeken naar zelfstandig vervoer voor leerlingen die daar aan toe zijn. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van fietslessen of het gebruiken van e-bikes.

Een andere mogelijkheid die bekeken wordt, is het tijdelijk wijzigen van begin- en eindtijden van schooldagen. De taxibusjes zouden dan niet meer in de spits hoeven te rijden, waardoor de reistijd afneemt. Ouders en scholen hebben echter wel aangegeven dat ze de gevolgen hiervan ‘ingrijpend’ vinden. Tot slot is er een groep van 140 kinderen die op vaste dagen gebracht worden door hun ouders en op andere dagen per taxi reizen. De gemeente wil onderzoeken of die groep kan worden uitgebreid.

Lange termijn

Het plan van de gemeente, ouders, scholen en vervoerder is bedoeld voor de korte termijn. Oplossingen voor de lange termijn moeten volgen uit gesprekken met ouders, onderwijsbestuurders en raadsleden.