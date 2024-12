Nieuwe plannen voor winkelcentrum Overvecht in Utrecht; bewoners kunnen reageren op de plannen

De wijk Overvecht staat op het punt om eens flink op de schop te gaan en ook het winkelcentrum wordt daarbij niet overgeslagen. Twee jaar lang werd er gewerkt aan een ‘masterplan’ dat het gebied een groenere, veiligere en verbeterde uitstraling moet geven. Voordat het zover is, kunnen bewoners nog een reactie geven op de plannen, om de puntjes op de ‘i’ te zetten.

Dat Overvecht toe is aan wat vernieuwing, is bij de gemeente wel bekend. Niet alleen worden het wegennet en de woonwijken onder handen genomen, ook het winkelcentrum krijgt een flinke make-over. De plannen voor winkelcentrum Overvecht zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeente en bewoners. Nu ligt er een definitief plan, waar tot en met 27 januari op gereageerd kan worden.

Ambities

De ambities voor het nieuwe winkelcentrum somt de gemeente Utrecht op in een brief aan de raad: “Overvecht Centrum tot een gemengde hoogstedelijke buurt te ontwikkelen, waar mensen plezierig kunnen wonen, prettig winkelen, fijn werken, ontspannen en gezellig samenkomen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Die plannen moeten gerealiseerd worden door zo’n 2.500 nieuwe woningen bij te bouwen, en het huidige winkelaanbod te moderniseren. Zo komt er onder andere een ‘Mercado’ in het gebied waar volgens de gemeente kopen, verkopen, eten en ontmoeten centraal staan. Ook moet er een culturele trekker bijkomen, al is nog niet duidelijk wat die invulling precies gaat zijn. Het ‘compacte winkelrondje’ van Overvecht moet daarbij wel kunnen blijven bestaan.

Verder sluit de ommezwaai van het winkelcentrum aan bij de omgevingsvisie die in heel Overvecht geldt: meer groen, meer diverse inwoners en een sterkere buurtgemeenschap. “Overvecht Centrum wordt aantrekkelijk vanwege de groene, veilige en prettige plekken waar mensen graag komen en blijven en de gevarieerde activiteiten die kunnen worden georganiseerd.” Ook voor auto’s blijft er genoeg parkeergelegenheid, met een grote ondergrondse parkeergarage. Op die manier moet het winkelcentrum goed bereikbaar blijven voor mensen buiten de wijk.

Fases

De zo goed als definitieve plannen die de gemeente in het zogenoemde masterplan heeft opgesteld, zijn tot stand gekomen samen met de input van buurtbewoners. De plannen voor het nieuwe centrum van Overvecht moeten gefaseerd tot stand gekomen. Pas in 2040 is naar verwachting het hele centrum voltooid.

“Dit plan is een belangrijk onderdeel van de wijkaanpak Samen voor Overvecht”, zegt wethouder Rachel Streefland. “Overvecht verdient een goed centrumgebied met meer groen en voorzieningen. Naast dat er nieuwe woningen nodig zijn, komen er ook meer werkplekken, zorg- en cultuurvoorzieningen en horeca. Ook bij de nieuwbouw (langs de Brailledreef) zijn er al veel voorzieningen bij gekomen die een goede aanvulling zijn op de buurt. Zoals horeca voor verschillende doelgroepen, plekken om te sporten, een tandarts, en een plek voor jongeren. Het is belangrijk dat mensen zich in Overvecht thuis en welkom voelen en dat het centrum een plek is en blijft voor iedereen.”