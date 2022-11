Nieuwe poging om fietsen bij station Vaartsche Rijn van te stoep te halen lijkt niet te werken

Bij station Vaartsche Rijn in Utrecht is onlangs een tekst op de stoep aangebracht waarmee fietsers worden opgeroepen het trottoir vrij te houden. Het lijkt tot dusver echter niet te werken want er staan nog steeds veel fietsen op deze plek.

Eerder deze maand publiceerde DUIC al een artikel waarin te lezen was dat voetgangers en fietsers elkaar stevig in de weg zitten bij station Vaartsche Rijn. Doordat fietsers hun rijwielen achterlaten op de stoep, pakken voetgangers het fietspad en moeten geïrriteerde fietsers bellend en zigzaggend langs de voetgangers.

Niet lang daarna is op de grond bij het station een oproep geplaatst om de stoep vrij te houden. Er is een vierkant aangebracht met daarin de tekst ‘houd de stoep vrij, dan kan ik voorbij’. Daarbij is ook een poppetje met een blindenstok te zien. Het lijkt echter niet te werken want maandagmiddag stond het vierkant vol met geparkeerde fietsen.

AED

In het vierkant staat ook een paal met daarop een AED. Zo’n defibrillator kan gebruikt worden wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Dit apparaat is door de geparkeerde fietsen ook minder toegankelijk.

Geert van der Wilt, ook wel bekend als de ‘filmende fietser‘, is de nieuwe situatie ook opgevallen. Op Twitter schrijft hij dat de oproep aan ‘dovemansoren’ is gericht. Hij roept de gemeente Utrecht dan ook op om met een andere oplossing te komen voor het ‘fietsprobleem’.

