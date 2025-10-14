Nieuwe regels voor goederenvervoer in centrum Utrecht uitgesteld: ‘Zorgen over de praktische gevolgen’

De nieuwe strengere regels voor vracht- en bestelverkeer in het gebied binnen de Utrechtse singels gaan niet meer op 1 januari, maar op 1 mei 2026 in. De gemeente zegt dat er daardoor meer tijd is voor ondernemers en vervoerders om zich voor te bereiden op het nieuwe beleid. Daarbij kan het zijn dat de plannen nog worden aangepast.

Afgelopen zomer werd bekend dat de gemeente de regels wilde aanscherpen. Zo zijn vanaf dat moment in het wervengebied alleen bestelauto’s tot 3.500 kilo toegestaan. Dit wordt gedaan om de historische constructies, zoals de werfkelders, te beschermen. In de rest van het gebied binnen de singels geldt straks een maximale voertuigmassa van 7.500 kilo.

Op dit moment mogen bestel- en vrachtwagens in het voetgangersgebied in het centrum alleen laden en lossen tussen 6.00 en 11.30 uur. In de nieuwe regels is te lezen dat het gebied waar deze venstertijden gelden fors wordt uitgebreid. Zo hebben deze regels straks betrekking op het hele gebied binnen de singels, en worden de tijden waarbinnen geladen en gelost mag worden beperkt tot 06.00 tot 10.00 uur.

Zorgen

DUIC schreef eerder al dat met name de uitbreiding van het voetgangersgebied en het beperken van de laad- en lostijden tot zorgen heeft geleid. De gemeente zegt nu ook dat er zorgen zijn geuit over de plannen.

Wethouder Eva Oosters: “We zien brede steun voor een autoluwe en duurzame binnenstad, maar ook zorgen over de praktische gevolgen. Die signalen nemen we serieus. Met de extra tijd willen we samen met ondernemers en andere betrokkenen kijken naar werkbare oplossingen.”

Aanpassingen

Er is dus besloten om de invoering van het nieuwe beleid uit te stellen tot 1 mei 2026. De komende weken wordt nog gesproken met betrokkenen zoals ondernemers, vervoerders en bewoners. “Naar verwachting is eind november duidelijk welke aanpassingen worden doorgevoerd, waarna begin 2026 het definitieve besluit over de verkeersmaatregelen wordt verwacht. Daarna kunnen ondernemers ontheffingen aanvragen”, schrijft de gemeente Utrecht.