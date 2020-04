Nieuwe regels voor tijdelijke huurwoningen aan internationale studenten en expats

Internationale studenten en expats mogen in Utrecht alleen nog verblijven in panden met een logiesbestemming. Het nieuwe beleid voor short stay in de gemeente is sinds 1 april van kracht. Ook het hotelbeleid is aangepast.

Steeds meer internationale bezoekers zijn voor hun werk of opleiding een aantal weken tot soms een jaar in Utrecht. Eerder verbleven zij in die tijd vaak in reguliere woningen. “Wij willen deze groeiende behoefte aan tijdelijk verblijf graag faciliteren, zonder dat dit de druk op onze woningmarkt opvoert”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Daarom scharen we tijdelijk verblijf nu onder een specifieke logiesbestemming en niet onder een woonbestemming.”

Verhuurders die al voor 1 januari 2018 startten met het aanbieden van tijdelijk verblijf in een woning, kunnen dat vooralsnog blijven doen door een tijdelijke omgevingsvergunning en onttrekkingsvergunning aan te vragen. Dat mag voor maximaal vijf jaar. Daarna moet het pand weer als woning worden gebruikt.

Nieuwe verhuurders kunnen alleen tijdelijk verblijf gaan aanbieden op locaties met een bestemming ‘logies met aanduiding tijdelijk verblijf’. Ze hebben ook een omgevingsvergunning en horecavergunning nodig.

Hotelbeleid

Ook het aangepaste hotelbeleid is op 1 april ingegaan. Dit beleid houdt in dat er tot 1 januari 2023 geen nieuwe hotels meer worden bijgebouwd, tenzij het gaat om bijzondere concepten met een specifieke doelgroep. De gemeente kan beslissen daaraan mee te werken.

Utrecht kreeg en krijgt er tot en met 2023 zo’n 1200 tot 1500 hotelkamers bij. De gemeente wil eerst afwachten wat hiervan de effecten zijn, voordat er toestemming wordt gegeven voor nieuwe hotels.