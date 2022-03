Nieuwe skatebaan in Willem Alexanderpark geopend: ‘Utrecht heeft hier geluk mee’

De nieuwe skatebaan in het Willem Alexanderpark is deze week officieel geopend. Skaten is in Utrecht al jaren aan een opmars bezig, en de skateboarders, bmx’ers en steppers weten het nieuwe park goed te vinden. Hier en daar klinkt nog een kleine klacht over los zand waar de skateboarders over uitglijden, maar dat mag de pret niet drukken. “Dit is een park waar iedereen uit de voeten kan.”

Het openen van een nieuwe skatebaan was volgens de skaters zelf broodnodig. “Twee parken die nu veel gebruikt worden, die op Jaarbeursplein en die nabij Leidsche Rijn Centrum, zijn tijdelijk.” Het waren de skaters zelf die bij de gemeente aan de bel trokken, en het resultaat mag er wezen. “Dit is een beter park dan bij Jaarbeurs”, zegt een van de skateboarders. “De inrichting zorgt ervoor dat je makkelijker snelheid opbouwt en die ook langer vasthoudt. De grote hoeveelheid verschillende obstakels zorgt voor eindeloze mogelijkheden.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Het park is ontworpen door SkateOn, de meest vooraanstaande skatebaanmaker in Nederland. Voor beginners tot professionals zou het park een uitdaging moeten zijn, en dat valt op. Jongeren en oudere skaters geven elkaar tips, helpen met nieuwe trucjes of obstakels, en zorgen ervoor dat ze elkaar niet in de weg staan. “Dit is een park waar Utrecht trots op mag zijn, dit vind je niet zomaar in alle steden.”

Populair

Over de reden dat de sport zo in populariteit groeit, verschillen de meningen. De één ziet het vooral veel op TikTok terugkomen, de ander wijst naar successen van Utrechtse skateboarders. “Sinds de afgelopen olympische zomerspelen wordt skateboarden steeds meer als sport gezien. Zeker in Utrecht, met toppers zoals SkateKeet, is er veel positieve aandacht voor de sport.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

SkateKeet, de bijnaam van de 17-jarige Utrechtse Keet Oldenbeuving, geldt als een van Nederlands beste skaters. Ze was dan ook op de Olympische Spelen in Tokyo, waar ze twaalfde werd. “Het imago van skaten is daardoor echt veranderd. Vroeger associeerde men skaten met de hele dag blowen in plaats van naar school gaan. Maar als je hier om je heen kijkt, zie je dat mensen echt aan het trainen zijn. Keer op keer worden dezelfde ‘tricks’ en ‘lines’ herhaald, totdat ze er lekker in zitten.”

