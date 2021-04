Nieuwe skateplek in Utrechtse Willem-Alexanderpark moet skatebaan op Berlijnplein vervangen

In het Willem-Alexanderpark in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn wordt een skateplek aangelegd. De skateplek in het park komt in de plaats van de tijdelijke jongerenplek aan het Berlijnplein, Teen Spot.

De jongerenplek bij het Berlijnplein heeft ook een skatebaan, maar was een tijdelijke invulling van de kavel. Nu de bouw van woningen en kantoren daar later dit jaar gaat beginnen, moet Teen Spot plaatsmaken.

Volgens de gemeente wordt de skatebaan aan het Berlijnplein zo veel gebruikt dat jongeren, ouders en professionals uit de wijk graag een nieuwe plek willen om te skaten. Het Willem-Alexanderpark is daar een geschikte plek voor, vindt de gemeente. De skateplek wordt ontworpen samen met Utrechtse skaters en moet halverwege dit jaar worden opgeleverd.

Andere voorzieningen

Het Willem-Alexanderpark ligt bovenop de tunnel van de A2 en krijgt, naast de skateplek, ook nog andere nieuwe voorzieningen. In het park komen onder meer bankjes, fietsparkeerplekken en nieuwe afvalbakken. De skateplek komt in de noordelijke punt, tussen de Stadsbaan Leidsche Rijn en de Berlijnweg. Daar komen ook een hondenspeelweide en een overdekte zitplek voor jongeren.

In het zuidelijke deel van het park komen op verzoek van omwonenden basketbalpalen en doeltjes voor voetbal en hockey. Die worden geplaatst in de omgeving van de sportvelden.

Informatieavond

Omwonenden van het nieuw aan te leggen skatepark krijgen van de gemeente een uitnodiging voor een online informatieavond op dinsdag 20 april. De gemeente wil daar de plannen verder uitleggen.

De gemeente wil in Leidsche Rijn extra speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren, omdat het aantal jongeren in de wijk de komende jaren gaat groeien. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern wonen nu bijna 8.000 jongeren van tussen de 11 en 17 jaar. Dat is ruim 37 procent van het totaalaantal Utrechtse jongeren.