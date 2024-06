Nieuwe slaapzalen met plek voor acht dakloze vrouwen in Utrecht: ‘Eindelijk opvang voor kwetsbare doelgroep’

Utrecht heeft sinds deze week een speciale slaapzalen voor dakloze vrouwen. De locatie Stadsbrug is van de Tussenvoorziening en er is vanaf nu plaats voor acht vrouwen.

De Stadsbrug is een nachtopvang met twintig bedden voor dakloze EU-burgers en dertig bedden voor dakloze mensen uit Nederland voor wie in de reguliere opvang geen plek is. De opvanglocatie heeft er nu twee nieuwe zalen bij, waar plek is voor acht vrouwen. Tijdens onder meer de koudweerperiode kunnen er in totaal zestien vrouwen worden opgevangen. Als het nodig is kan een van de vrouwenslaapzalen gebruikt worden voor mannenopvang.

Bij de inrichting van de nieuwe zalen is de veiligheid van de vrouwen voorop gezet, aldus de Tussenvoorziening. De vrouwen worden opgevangen in een apart deel van de Stadsbrug en er zijn kleding en hygiëneproducten aanwezig.

Tekst loopt door onder de foto

Arbeidsmigranten

De nieuwe opvangplekken zijn bedoeld voor dakloze vrouwen uit EU-landen die als arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen. Nadat zij hun werk en daarmee hun onderkomen verloren, zijn ze op straat beland, aldus de Tussenvoorziening. Een relatief grote groep vrouwen verblijft volgens de organisatie langdurig op straat.

“Een zorgelijke situatie, want deze vrouwen bevinden zich in een bijzonder kwetsbare positie”, vertelt Jorinde Crum van de Tussenvoorziening. Ze kampen met een combinatie van problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving en gedrag. Ook hebben ze volgens Crum vaak te maken met geweld en seksueel misbruik.

Tekst loopt door onder de foto

Aanmeldingen

De nieuwe vrouwenopvang werd maandag geopend door wethouder Rachel Streefland. Die avond waren er al acht aanmeldingen. Een van hen, Kamila, is blij dat ze in de nieuwe opvang terechtkan. “De laatste keer dat ik in een bed heb geslapen was een half jaar geleden.” Haar vriend Norbert slaapt, sinds hij Kamila kent, ook buiten. “Ik kon hier vaak wel terecht, maar ik wilde haar niet alleen buiten op straat laten slapen.” Bij de Stadsbrug kunnen ze nu, in aparte zalen, allebei terecht.

De vrouwen die van de nieuwe opvangplekken gebruik kunnen maken, zijn aangemeld door hulpverleners uit de stad. Bij de Stadsbrug krijgen de vrouwen begeleiding en ze kunnen deelnemen aan trajecten om te werken aan hun toekomst.

Woningen

De Tussenvoorziening is blij met de nieuwe opvang, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen. Ook met nieuwe bedden blijft de capaciteit te krap, stelt de organisatie. De Tussenvoorziening ziet de echte oplossing in het creëren van voldoende woningen, zodat het makkelijker wordt om door te stromen vanuit de maatschappelijke opvang.

“Wij zijn heel blij met de vrouwenplekken voor EU-burgers, zodat we hun ook een veilige opvang kunnen bieden”, zegt Jules van Dam, bestuurder van de Tussenvoorziening. Daar voegt hij aan toe: “We hopen natuurlijk dat we deze opvang ooit weer kunnen sluiten, en iedereen een woning of een kamer kunnen bieden. Zodat men echt kan starten met een nieuwe toekomst.”