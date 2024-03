Nieuwe sociale huurwoningen aan Johan Wagenaarkade dit jaar af, deels voorrang voor oudere buurtbewoners

Aan de Johan Wagenaarkade zijn binnen enkele maanden tientallen nieuwe sociale huurwoningen klaar om bewoond te worden. Het gaat om 54 woningen die variëren in het aantal slaapkamers en woonruimte. Voor een deel van die woningen krijgen ouderen uit de buurt voorrang om op te reageren.

De woningen komen te staan aan het begin van de Johan Wagenaarkade, vlak bij de Mattheüskerk. Er zijn daar drie blokken met zogenaamde duplexwoningen gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe gebouwen. De appartementen komen pal aan het kanaal te staan.

Weinig sociale huurwoningen

Woonin laat weten dat het ‘bijzonder’ is dat de appartementen in de buurt Halve Maan komen te staan. Zo zouden er in de wijk op dit moment maar weinig sociale huurwoningen zijn. Dat ouderen uit de buurt voorrang krijgen om te reageren op het hypermoderne gebouw, is bewust gedaan. “Met buurtvoorrang hopen de gemeente Utrecht en Woonin de doorstroming binnen de buurt te stimuleren”, is te lezen op de website van de woningcorporatie.

Het betekent trouwens niet dat alle woningen vergeven worden aan ouderen. Eén van de drie nieuwbouwblokken is voor senioren gereserveerd. Van dat gebouw gaat het slechts om tien appartementen. De rest van de woningen kent geen voorrangsregeling.

Andere verkeerssituatie

Dat de nieuwbouw er nu dan toch echt bijna is, heeft een tijd geduurd. Al in 2018 waren er plannen om de duplexwoningen met de grond gelijk te maken. De gemeente wilde graag dat de gebouwen dichter bij het kanaal stonden. Daardoor moest een deel van de rijbaan van de Johan Wagenaarkade worden afgesloten. Met het opheffen van een deel van de rijbaan moest ook de zogenoemde verkeerscirculatie in de wijk worden aangepast, waar ook wat tijd overheen ging.

Ook laat Woonin weten dat de woningen wat vertraging opliepen door weerstand uit de wijk: “Een omwonende spande een zaak aan bij de Raad van State.” Wat dat bezwaar precies inhield, is onbekend.

De verwachting is nu dat het eerste woongebouw in september wordt opgeleverd. De andere twee gebouwen zouden ‘later dit jaar’ moeten volgen. Alle woningen krijgen een prijs van maximaal 879,66 euro per maand, oftewel het plafond voor sociale huur in 2024. Geïnteresseerden kunnen naar een informatiebijeenkomst gaan in de Mattheüskerk op donderdag 4 april.