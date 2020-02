Nieuwe stalling voor 720 fietsen bij de Neude bijna klaar De kelder in Post Neude ruim een jaar geleden. Foto: Robert Oosterbroek

De nieuwe fietsenstalling voor 720 rijwielen in het voormalige postkantoor aan de Neude is bijna klaar. Op woensdag 11 maart om 11.00 uur kunnen de eerste fietsers terecht in het gebouw.