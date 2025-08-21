Nieuwe stamcelbehandeling UMC Utrecht biedt hoop voor baby’s met hersenschade

Een innovatieve behandeling met stamcellen via neusdruppels lijkt veelbelovende resultaten te bieden voor pasgeboren baby’s die bij de geboorte hersenschade oplopen door zuurstofgebrek. Dat blijkt uit een veiligheidsstudie van UMC Utrecht, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Stroke.

In het onderzoek ontvingen tien baby’s binnen een week na hun geboorte een eenmalige dosis mesenchymale stamcellen, toegediend als neusdruppels. Deze kinderen hadden een perinataal herseninfarct, een beroerte die vlak voor, tijdens of kort na de geboorte ontstaat en kan leiden tot ernstige neurologische problemen.

Kinderen ontwikkelen zich opvallend goed

Uit de studie blijkt dat de meeste behandelde kinderen zich opvallend goed ontwikkelden. Ze liepen gemiddeld eerder dan kinderen met vergelijkbare hersenschade die niet de stamceltherapie kregen. Daarbij hadden ze geen motorische achterstanden, geen van hen kreeg epilepsie of visuele problemen en ook het verlies aan hersenweefsel bleek kleiner dan verwacht.

Opvallend is dat slechts twee kinderen uit de behandelde groep een milde vorm van de houdings- en bewegingsstoornis cerebrale parese (CP) ontwikkelden, terwijl dit percentage in voorheen rond de 50 procent lag. Dit terwijl alle deelnemende kinderen aantoonbare schade hadden aan de motorische banen in de hersenen, wat normaal gesproken een CP-risico boven de 80 procent met zich meebrengt.

Bijwerkingen na de behandeling werden niet waargenomen. Wel waren er twee ziekenhuisopnames, maar deze stonden los van de therapie. Geen van de kinderen gebruikte medicatie na ontslag.

Positieve verrassing

Kinderarts en hoogleraar Manon Benders is positief verrast: “Dat we bij deze risicogroep zo’n positieve ontwikkeling zien, is heel bijzonder. Het geeft niet alleen de ouders, maar ook ons als behandelteam hoop.”

De resultaten bieden hoop voor de toekomst, maar meer onderzoek is nodig voordat deze behandeling opgenomen kan worden in de standaard zorg voor pasgeborenen met hersenschade.