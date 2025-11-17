Nieuwe struikelstenen in Vogelenbuurt

De gemeente plaatste op zondag 16 november op de Kievitdwarsstraat 29 twee struikelstenen in de stoep. De stenen zijn een herdenkingsmonument voor de Tweede Wereldoorlog. Ze worden geplaatst voor woningen van slachtoffers die door de Nazi’s zijn weggevoerd.

In de Kievitdwarsstraat zijn de struikelstenen – ook wel Stolpersteine genoemd – gelegd voor de Joodse Utrechters Simon Groenberg (1873-1943) en Klaartje Groenberg-Joosten (1880-1943). Beiden zijn vergast in Auschwitz.

Volgens Stichting Stolpersteine Utrecht liggen er nu meer dan 250 struikelstenen in de stad. Ieder slachtoffer krijgt zijn eigen steen. Voor de plaatsing van een struikelsteen kunnen mensen een aanvraag indienen bij Stichting Stolpersteine. Er is toestemming nodig van de huidige wooneigenaar om een steen voor de woning te plaatsen.