Nieuwe subsidie voor ondernemers in Utrecht om duurzaam goederenvervoer aan te moedigen

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe subsidieregeling ingesteld die bevoorrading van de stad efficiënter en duurzamer moet helpen maken. Aanvragers die voldoen aan de subsidievoorwaarden kunnen maximaal 5.000 euro ontvangen.

Utrechtse ondernemers kunnen via deze subsidie zonder extra kosten ervaren hoe het is om goederen via een ‘goederenhub’ te ontvangen en verzenden. Vervoer via het water, of vaste aangewezen momenten voor bevoorrading zijn andere voorstellen.

Via de nieuwe regeling beslist de ontvanger van de goederen waar, wanneer en door wie de goederen worden geleverd. Dit is anders dan voorheen. Toen lag de focus van de subsidieregeling nog bij de transporteur of verzender van de goederen.

Makelaar

De subsidieregeling loopt tot en met 30 juni 2023, of totdat het potje subsidiegeld leeg is. Het gaat in totaal om een bedrag van 50.000 euro dat is uitgetrokken voor de regeling. Een makelaar gaat ondernemers advies geven over duurzaam goederenvervoer. Die gaat ook helpen met het aanvragen van de subsidie.

Van november 2022 tot en met juni 2023 doet de gemeente onderzoek naar het goederenvervoer in twee pilotgebieden: de Twijnstraat en omgeving, en van de Biltstraat tot en met de Voorstraat. Hier gaat worden gekeken of bijvoorbeeld een ‘goederenhub’ kan zorgen voor minder laad- en losactiviteiten in de straat.

Oude regeling

De nieuwe subsidieregeling vervangt een eerdere regeling uit 2013. “Vooral de laatste jaren deden weinig ondernemers een beroep op deze regeling. De regeling sloot niet meer aan bij de behoefte uit de markt en de resultaten van de innovaties die we gesubsidieerd hebben bleken moeilijk schaalbaar of meetbaar”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.