Nieuwe subsidie voor verduurzaming van evenementen in Utrecht

Utrecht start vanaf 3 april met een nieuwe subsidie om evenementen in de stad duurzamer te maken. Door het stimuleren van onder andere herbruikbare bekers, ander materiaalgebruik en afvalvermindering wil de stad organisatoren aanmoedigen om duurzamere evenementen te organiseren.

Ook met het hergebruik van grondstoffen, water, energie, mobiliteit en eten en drinken wil Utrecht organistoren aanzetten om evenementen duurzamer te maken. Op die manier wil de stad weer een bijdrage leveren aan het aanpakken van de klimaatcrisis. Volgens wethouder Eva Oosters zorgen evenementen voor levendigheid in de stad. “We willen samen met de organisatoren werken aan een duurzame toekomst voor evenementen in Utrecht. Verduurzamen is op alle terreinen noodzakelijk en met deze regeling geven we de evenementenbranche dat zetje in de rug.”

De subsidie heeft een budget van in totaal 250.000 euro en aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Organisatoren kunnen de subsidie aanvragen vanaf 3 april, maar kunnen nu al controleren of ze in aanmerking komen via de subsidiesite.

Ondersteuning van kwetsbare ondernemers

De evenementenbranche is zwaar getroffen door de coronacrisis en ook vanwege personeelstekorten en hoge energieprijzen is het nog niet makkelijk voor ondernemers in de branche. Veel geld voor verduurzaming is er vaak niet, terwijl ondernemers dit wel graag willen. Eind 2022 heeft de gemeenteraad besloten om TONK-middelen beschikbaar te stellen voor 2023 en een deel van dat geld wordt nu gebruikt voor deze subsidie.