Nieuwe trappen langs de Catharijnesingel in Utrecht

Er wordt nog steeds gewerkt aan de Catharijnesingel in Utrecht. Het water is al lange tijd teruggekeerd, maar de openbare ruimte langs de nieuwe singel wordt nog steeds ingericht. Vrijdag worden er vijf nieuwe trappen geplaatst die naar het water leiden.

De vijf nieuwe trappen langs de Catharijnesingel komen op het stuk tussen het Vredenburgknooppunt en het Moreelsepark. Ondertussen wordt er ook nog steeds gewerkt aan de weg en aan het groen langs dit gedeelte van de singel.

