Nieuwe tv-serie Meldkamer Utrecht Centraal begin 2026 van start
RTL 5 start vanaf 5 januari 2026 met een nieuwe serie over de centrale meldkamer op station Utrecht Centraal. De achtdelige reeks Meldkamer Utrecht Centraal volgt zeven duo’s van Veiligheid & Service tijdens hun dagelijkse werk op en rond de stations.

De NS-meldkamer op Utrecht Centraal speelt een centrale rol, waar met behulp van camera’s situaties op stations en in treinen worden gemonitord en gecoördineerd. De makers liepen een half jaar dag en nacht mee.

In de serie komen uiteenlopende situaties voorbij, zoals agressiegevallen, onwelwordingen, reizigers zonder geldig vervoerbewijs en de begeleiding van tienduizenden bezoekers bij een uitverkocht concert in de Johan Cruijff ArenA.

Meldkamer Utrecht Centraal is geproduceerd door Mediawan Skyhigh. De serie is vanaf maandag 5 januari om 20.30 uur te zien op RTL 5.

