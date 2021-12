Nieuwe uitgave voor woordenboek ‘De Vollekstaol van de stad Uterech’

De eerste uitgave van ‘De Vollekstaol van de stad Uterech’ verscheen in 1996 en nu is alweer de zesde druk aan de beurt. Het boek is samengesteld door de in 2011 overleden Bernard Martens van Vliet. Koos Marsman en René van Maarsseveen namen het initiatief tot de nieuwe uitgave.

Oud-journalist Bernard Martens van Vliet stelde het woordenboek samen na jarenlang onderzoek in documenten en gesprekken met (oud)-Utrechters. Dialectoloog Harrie Scholtmeijer schreef speciaal voor het woordenboek een uitgebreide tekst over het Uterechs. Daarin legt hij de kenmerken van deze volkstaal uit en hoe het zich onderscheidt van andere dialecten.

Het eerste Uterechse woordenboek werd enthousiast ontvangen en er kwamen meerdere herdrukken. Bernard Martens van Vliet bleef daarbij de vollekstaol onderzoeken, waardoor herdrukken soms werden aangepast aan nieuwe inzichten. De laatste herdruk verscheen in 2008. Dat was een luxe uitgave die ook weer snel was uitverkocht. Bernard Martens van Vliet overleed in 2011.

Uterechs

Zeven jaar geleden pakte journalist Ton van den Berg het Uterechs op. Na Bob Bleijenberg en Frans de Haas (Tinus Gragwaoter) zette hij de traditie voort om in het Stadsblad een column in het Uterechs te schrijven. Na het verdwijnen van het Stadsblad gebeurt dat nu in de papieren krant van DUIC.

In zijn columns schrijft hij onder het pseudoniem Koos Marsman en gebruikt daarvoor de schrijfwijze zoals vastgelegd door Bernard Martens van Vliet in De Vollekstaol van de Stad Uterech. Naast de columns gebruikt Marsman de vollekstaol ook in ‘kwisses’ en geeft er lezingen over.

Afgelopen jaren werd de wens om het Uterechs woordenboek opnieuw uit te brengen steeds groter. De Utrechtse volkstaal blijft namelijk populair. Samen met René van Maarsseveen nam Ton van den Berg in samenwerking met Oud-Utrecht het initiatief tot een herdruk. Met dank aan de erven van Bernard Martens van Vliet kon daarbij worden voortgebouwd op de vijfde druk.

Anja van Putten, weduwe van Bernard Martens van Vliet, ontving het eerste exemplaar van de handzame zesde druk in café Willem Slok uit handen van Oud-Utrecht voorzitter Dick de Jong. Het boek wordt uitgegeven door historische vereniging Oud-Utrecht

Inhoud van het boek

Het boek bestaat uit 176 pagina’s. Het woordenboek bevat ruim 2300 lemma’s. Ze worden verklaard met talrijke voorbeelden en uitdrukkingen, en gelijksoortige woorden. De wetenschappelijke bijlage van dialectoloog Harrie Scholtmeijer vertelt over de specifieke klanken en uitspraak in het Uterechs. Een speciale bijlage legt het gebruik uit van voorzetsels bij straten en wijken.

Oproep tot aanvulling

Na verschijnen van het woordenboek roepen de initiatiefnemers inwoners van Utrecht op met hun Uterechs te komen. Het gaat daarbij om nieuwe Uterechse woorden, correcties of aanvullingen op bestaande woorden, en verhalen rondom de Uterechse vollekstaol. Ton van den Berg zal deze verzamelen en redigeren voor een volgende uitgave van het woordenboek. Bijdrages kunnen via e-mail worden gestuurd aan: [email protected]

Het boek is verkrijgbaar in de webwinkel van de vereniging Oud-Utrecht en in Utrechtse boekwinkels, en kost 14,90 euro.