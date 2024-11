Nieuwe Utrechtse podcast moet mbo in positief daglicht zetten; ‘vrezen tweedeling in maatschappij’

De gemeente Utrecht is een nieuwe podcast gestart waarin het (v)mbo in een positiever daglicht moet worden gezet. De focus ligt volgens hen op dit moment veel op cognitief talent, terwijl er meer aandacht moet zijn voor creativiteit en het sociaal aspect. “Dat doet iets met leerlingen”, zegt verantwoordelijk wethouder Dennis de Vries.

Doordat er anders wordt gekeken naar het (v)mbo, ontstaat er op dit moment kansenongelijkheid en segregatie, zegt de gemeente. “Het (te weinig focus op andere talenten, red.) heeft een negatief effect op het zelfbeeld van kinderen en jongeren. Met de podcast vragen we daar aandacht voor.”

Ongelijke kansen

De podcast is een nieuwe poging van de gemeente om de waardering voor (v)mbo’ers omhoog te krikken. Zo schrijft de gemeente: “Onderzoek wijst uit dat vmbo-leerlingen en mbo-studenten zich niet alleen minder gewaardeerd voelen, maar ook daadwerkelijk minder gewaardeerd worden; hun kansen op de arbeidsmarkt zijn ongelijk, hun salarissen liggen lager. Het systeem leidt tot vroegtijdige segregatie.”

In Utrecht zijn er al verschillende stappen genomen om de behandeling van mbo-leerlingen en hbo-studenten recht te trekken. Zo wil de gemeente de termen laag- en hoogopgeleid graag zien verdwijnen. En in 2022 mochten sommige mbo-studenten voor het eerst deelnemen aan de UIT-week, die voorheen alleen was bestemd voor hbo- en universitaire studenten.

Verantwoordelijk wethouder Dennis de Vries pleit voor een grotere verandering in het onderwijssysteem. “Schooladviezen moeten ondersteunend – en dus niet doorslaggevend – zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen. Het type diploma mag niet langer bepalend zijn voor de kansen van studenten in hun schoolloopbaan en verdere carrière.” De gemeente zegt te werken aan een ‘concrete oproep aan de politiek’. Het is nog niet bekend wat voor invulling dat zou krijgen.