Nieuwe Utrechtse wijk Merwede krijgt groepscontract voor energie: ‘Vol stroomnet vraagt om andere manier van denken’

De nieuwbouwwijk Merwede krijgt een groepscontract en collectief warmtesysteem. Op die manier kan de wijk worden aangesloten op een stroomnet dat tegen zijn limieten aanloopt. Het gaat om een voor Nederland en Europa nieuwe aanpak, maar bewoners merken daar niets van, schrijft de gemeente.

De wijk Merwede wordt namelijk opgedeeld in klein- en grootverbruikers. Kleinverbruikers zijn huishoudens, grootverbruikers zijn bedrijven en andere grotere instanties. Laatstgenoemde zit in een groepscontract, waarmee zij niet boven een maximaal vermogen aan stroom mogen zitten.

Dat aantal is vastgesteld op iets meer dan 5 megawatt stroom. Daarmee moeten zowel de huishoudens als de bedrijven en instanties het doen. Hoewel huishoudens dus niet in het groepscontract zitten, heeft hun verbruik wel invloed op het beschikbare vermogen voor grootgebruikers. De grootverbruikers zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat het maximale aantal stroom niet wordt overschreden. Zij zijn immers gebonden aan het groepscontract.

Rekening houden

Het is aan de wijk Merwede zelf om te zorgen dat het maximum aantal megawatt niet wordt overschreden, schrijft de gemeente. Dat gebeurt niet zomaar: het limiet moet in de gaten worden gehouden door een zogenoemde gebiedsentiteit. “De ‘gebiedsentiteit’ die uiteindelijk hoeder en bewaker van de afspraken en contracthouder met Stedin wordt, gaan we in de eerste helft van 2025 oprichten.” De eerste gesprekken met kandidaten zouden al zijn geweest volgens de gemeente.

Bovendien moet er ook een speciale organisatie komen die het totale stroomvermogen in de wijk in de gaten houdt en eventueel bij kan sturen.

Slim omgaan

Voor bewoners in de wijk wordt het dus met name een kwestie van slim omgaan met de energie die beschikbaar is. Zo worden elektrische auto’s bijvoorbeeld in de winter later in de avond opgeladen, wanneer de druk op het stroomnet minder groot is. Ook zouden de woningen in Merwede zeer goed zijn geïsoleerd, waardoor er minder energie nodig is o de huizen warm te maken.

Merwede wordt de eerste wijk in Nederland en Europa die door middel van een groepscontract is aangesloten op het stroomnet, zegt de gemeente. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er meerdere nieuwbouwwijken volgens het concept worden aangesloten.