Nieuwe verlichting in Leidsche Rijntunnel in Utrecht aangepast na reacties over felheid

Rijkswaterstaat heeft de intensiteit van de nieuwe verlichting in de Leidsche Rijntunnel aangepast nadat er reacties waren gekomen over de felheid ervan. De verlichting in de tunnel wordt vervangen omdat de lampen aan het eind van hun levensduur zijn.

De twee parallelbuizen in de Leidsche Rijntunnel kregen onlangs nieuwe duurzame ledverlichting. Rijkswaterstaat hoort over het algemeen van weggebruikers dat de verlichting beter is geworden en prettig is bij het in- en uitrijden van de tunnel. Er kwamen echter ook reacties binnen van mensen over de felheid van de lichten. Rijkswaterstaat heeft de verlichting daarom iets aangepast.

Rijkswaterstaat gaat in november verder met de werkzaamheden. Dan wordt ook de verlichting in de hoofdrijbuizen vervangen. De werkzaamheden gaan in november verder zodat de hinder voor automobilisten in de Leidsche Rijntunnel niet te veel samenvalt met hinder van andere werkzaamheden in de omgeving van Utrecht. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder al voor veel verkeershinder door grootschalige werkzaamheden.

Eind van de levensduur

De verlichting in de Leidsche Rijntunnel moet worden vervangen omdat die inmiddels veertien jaar oud is en het einde van zijn levensduur bereikt. “Verlichting is essentieel voor de veiligheid in de tunnel, daarom vervangen we deze lampen nu tijdig.” De nieuwe lampen geven wit licht en zouden leiden tot betere zichtbaarheid dan de oude lampen. “Het witte licht geeft daarmee ook een rustiger wegbeeld.” Niet alleen de lampen zelf worden vervangen, ook de installatie en de software worden aangepakt.