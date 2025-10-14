Nieuwe verlichting moet veiligheidsgevoel van tunnel Pijlsweerd in Utrecht verbeteren

De fietstunnel tussen de Laan van Engelswier en de Hoveniersstraat in Pijlsweerd krijgt nieuwe verlichting. Veel buurtbewoners ervaren de tunnel in Utrecht als onprettig, zeker in het donker, en kwamen daarom zelf met het idee om wat aan de situatie te doen. De nieuwe verlichting wordt woensdagavond voor het eerst door de wijkwethouder Dennis de Vries aan gezet.

Buurtbewoner Raoul van de Wetering gaf aan dat de tunnel veel gebruikt wordt, maar dat deze voor veel buurtgenoten als onveilig aanvoelt. Hij nam in 2023 dan ook het initiatief om de fietstunnel te verbeteren. Uiteindelijk is dit door de Buurtagenda mogelijk gemaakt, waarbij ook de buurt zelf intensief betrokken is geweest bij het ontwerp. Met de Buurtagenda heeft de gemeente Utrecht financiële middelen vrijgemaakt voor Utrechtse buurten die net een beetje extra nodig hebben. Pijlsweerd is één van die buurten.

Beoordeling door buurtbewoners

Gemeente Utrecht heeft de TU Eindhoven – waar veel wordt gedaan met het verbeteren van de veiligheidsbeleving in fietstunnels door het gebruik van licht – gevraagd om met hen mee te denken. Er is een workshop georganiseerd voor de buurtbewoners en vervolgens zijn er verschillende lichttechnieken en patronen in de tunnel gedemonstreerd. De aanwezige buurtbewoners konden tijdens deze demonstratie de verschillende opstellingen beoordelen.

Gebaseerd op deze input is er uiteindelijk gekozen voor verlichting voor de sociale veiligheid. Daarnaast wordt dit aangevuld met bijzondere verlichting: lichtpatronen van de Domtoren in de richting van de binnenstad en lichtpatronen van Kasteel Oud-Zuilen in de richting van Zuilen.

Meerwaarde van de Buurtagenda

Wethouder Dennis de Vries doet de nieuwe verlichting woensdagavond om 19.30 uur voor het eerst aan. Hij geeft aan erg blij te zijn met het initiatief. “Er is de laatste tijd veel aandacht voor de zorg voor een veilige openbare ruimte – en terecht. Het is belangrijk dat je je veilig voelt als je naar huis fietst, zeker ook ‘s avonds in het donker”, aldus de wijkwethouder.

Volgens De Vries is de nieuwe verlichting een mooi voorbeeld van de meerwaarde van de Buurtagenda. “Het initiatief komt vanuit de buurt zelf, het sluit aan bij de wensen van bewoners, en het zorgt ervoor dat de buurt veiliger wordt.”