Nieuwe wagen met tankbier speciaal voor Utrecht

Sinds kort rijdt er een nieuwe tankwagen van Heineken door de Utrechtse binnenstad om cafés te bevoorraden met vers tankbier. Het bier wordt in de brouwerij in Den Bosch afgevuld en daarna rechtstreeks geleverd aan onder andere het Louis Hartlooper Complex, Lebowski, ’t Oude Pothuys en de Dikke Dries.

De tankwagen is speciaal ontwikkeld voor Utrecht. In verschillende delen van de stad geldt namelijk een zogenoemd tweetonsgebied, waar per as maximaal twee ton mag worden vervoerd. Vanaf 2026 komt daar een beperking bij: dan mag het totale voertuiggewicht niet hoger zijn dan 7,5 ton. “Als antwoord hierop nemen we in december een nieuwe elektrische tankwagen – speciaal ontwikkeld voor Utrecht – in gebruik”, aldus Heineken.

Nieuwe bouw

Door de lichtere bouw kan de nieuwe wagen meer liters bier meenemen. Daardoor hoeft er minder vaak heen en weer gereden te worden. “Hierdoor kunnen we gemiddeld zo’n drie cafés per transport extra bevoorraden.”

De biertanks zijn bovendien voorzien van koeling, waardoor de temperatuur langer constant blijft en de wagen langer kan rondrijden. Dankzij drie of vier kleinere tanks in plaats van één grote kan er ook een mix van verschillende biermerken tegelijk worden geleverd in de binnenstad.

Het ontwerp houdt daarnaast rekening met de smalle straten van Utrecht. “De lading is compacter en er steekt niets uit, wat het voor onze chauffeurs makkelijker maakt om soepel door de Utrechtse binnenstad te manoeuvreren.”