Nieuwe website houdt weggebruikers op de hoogte van werkzaamheden en files in Utrecht Archieffoto DUIC

Via verkeersverwachtingen.nl kunnen weggebruikers vanaf dinsdag in de gaten houden waar in de regio Utrecht aan de weg wordt gewerkt. Daarmee moeten zij geholpen worden om files te vermijden en de juiste omleiding te vinden.