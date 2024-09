Nieuwe wijk Rijnenburg in Utrecht kan thuis worden voor 50.000 mensen; gemeente toont verdere plannen

Ruim 50.000 mensen, zoveel inwoners kunnen er in de toekomst in de nieuwe wijk Rijnenburg in Utrecht gaan wonen. In 2035 wil men starten met bouw van de 25.000 huizen. Ook liggen er plannen om rond Westraven en de Gallecopperzoom woningen bij te bouwen. Samen met Rijnenburg gaat het dan om 77.000 huizen. Enorme aantallen. Er moet dan ook nog het nodige gebeuren voordat de schop de grond in kan, zo blijkt uit nieuwe onderzoeken van de gemeente.

De ogen van Utrecht, maar ook van de provincie en het Rijk, zijn al langer gericht op het polderlandschap Rijnenburg. Deze plek, waar nu nog uitgestrekte weilanden te vinden zijn, is een van locaties in het land waar nog vele woningen gebouwd kunnen worden. Waar Leidsche Rijn ooit als Vinex-locatie werd aangewezen, is Rijnenburg en Groot Merwede een Novex-locatie waar plek is voor hele nieuwe stadsdelen.

Projecten zo groot, dat het lastig is om te overzien. Alleen al in Rijnenburg moeten er meer woningen komen dan bijvoorbeeld in heel Leidsche Rijn of in heel de gemeente Houten.

Maar wat is dan er allemaal nodig om een nieuw stadsdeel als Rijnenburg te bouwen, wat komt er allemaal in de wijk en wat wordt de identiteit van het gebied? Daar is nieuw onderzoek naar gedaan, een verkenning, en dat is vandaag gepubliceerd.

Geld voor openbaar vervoer

Om maar te beginnen met wat er nodig is, enorme investeringen in infrastructuur. De snelwegen rond Rijnenburg zitten al bijna aan de capaciteit, en openbaar vervoer is er nauwelijks. Het Rijk moet dus met flink wat geld over de brug komen. Huizen die niet bereikbaar zijn, daar zit namelijk bijna niemand op te wachten. Een van de belangrijke oplossingen is het doortrekken van de tramlijn, vanaf station Utrecht Centraal via de nieuwe Merwedelijn aansluitend op de Rijnenburglijn. Dit bovenop nieuwe wegen, fietsverbindingen en mobiliteithubs – waarbij het autoverkeer in de wijk tot het minimum beperkt moet worden.

Appartementen

In het nieuwe stadsdeel komen zo’n 25.000 woningen, vooral appartementen, voor ongeveer 50.000 mensen. Er moet ook een van de grootste landschapsparken van Nederland komen – waar ook de windmolens komen te staan. Verder moeten alle benodigde voorzieningen aanwezig zijn; scholen, winkels, werkplekken, zorg- en sportvoorzieningen. Er komt ook een centrum, maar dat wordt niet zo groot als Leidsche Rijn Centrum. Verder moeten er zo’n 12.500 werkplekken komen.

Ongeveer in het midden van de polder, langs een oude stroomgeul van de Hollandse IJssel, is de meest geschikte plek voor woningen want daar ligt goede grond om op te bouwen.

Rijnenburg moet dus geen monofunctionele wijk worden, waar men in de ochtend de auto pakt om ergens anders naartoe te gaan. Maar een stadsdeel waar alle voorzieningen aanwezig zijn in een groen gebied. De gemeente spreekt zelf van een landschapsstad, een stedelijk stadsdeel met landschappelijke eigenschappen.

Het plan dat nu gepresenteerd is, is een zogenoemde verkenning. Er moet nog een heleboel gebeuren voordat de schop de grond in kan. Er wordt nu gesproken over de start van de bouw in 2035.

Grondeigenaren

Om alle plannen te realiseren moet de gemeente niet alleen samen optrekken met het Rijk en de provincie, de eigenaren van de gronden hebben ook een sleutelpositie in handen. De neuzen hebben niet altijd dezelfde kant opgestaan, omdat er ook al lang gediscussieerd wordt over de invulling van het gebied. Esther Agricola, directeur van BPD-regio Noord-West zegt namens het consortium van grondeigenaren: “Ik ben blij dat de geesten bij de gemeente Utrecht en de provincie rijp zijn voor woningbouw in Rijnenburg.”

Wethouder Eelco Eerenberg laat weten: “Heel veel mensen zijn op zoek naar een huis. En ook Utrechters maken zich zorgen of hun kinderen nog wel in onze stad kunnen blijven wonen door de wooncrisis. Om op de lange termijn te zorgen voor voldoende huizen hebben we nu plannen voor de grootste woningbouwlocatie van Nederland. Tienduizenden woningen voor tienduizenden mensen. En met deze verkenning bereiken we een mijlpaal.”

Zelf het document bekijken? Dat kan hier.