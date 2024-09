Nieuwe wijn- en theewinkel geopend in Utrecht: ‘Focus op natuurbehoud’

Utrecht is een nieuwe wijn- en theewinkel rijker. Begin september heeft De Vinotheek namelijk zijn deuren geopend aan de Hardebollenstraat, in het hart van het centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor Europese wijnen met een focus op het behoud van de natuur. Er is ook luxe thee te koop.

De ondernemer van de winkel, Julian Cleton, is geen onbekende in de stad. Cleton opende eerder namelijk al Wijnbar VinVin, wat meters is verwijderd van de nieuwe winkel. De ondernemer besloot De Vinotheek te openen vanwege zijn ‘grote passie voor smaak’.

Passie

Zo vertelt Cleton: “Smaak weerspiegelt zich voor mij het mooist in wijn en thee. Met De Vinotheek wil ik mensen deze passie laten ervaren.” Bezoekers kunnen in de winkel een selectie aan wijnen vinden van kleinere wijnproducenten, die letten op het behoud van de natuur. De thee die wordt verkocht, is van het ‘gerenommeerde Franse merk Palais des Thés’, zegt Cleton.

Iedereen die daar nog niet zo’n goed idee bij heeft, kan in de winkel ook terecht om een kopje thee te komen proeven. “Het is echt een ervaring”, vertelt de ondernemer daarover. “Maak gewoon eens kennis met de smaken en geniet van een kopje thee met uitzicht op de bruisende Hardebollenstraat.”

De Vinotheek is van woensdag tot zaterdag geopend van elf uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds. Er zijn ook speciale proeverijen of privé shopsessies mogelijk, meldt de ondernemer.